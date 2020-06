Die Bundesliga live im TV und im Livestream: Am letzten Spieltag fällt die Entscheidung im Kampf um den Abstieg. Für Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf geht es um alles. Auch Bayern und der BVB sind im Einsatz. "Sky" überträgt die Matches am Samstag, 27. Juni, ab 15:30 Uhr live in der Konferenz bei Sky Bundesliga 1 und im Livestream bei SkyGo. Eurosport.de bietet Liveticker zu allen Spielen an.

Am 34. und letzten Spieltag der Bundesliga wird es spannend im Kampf um den Abstieg. Der SC Paderborn steht bereits als erster Absteiger in die 2. Bundesliga fest. Fortuna Düsseldorf, Rang 16, und Werder Bremen, Rang 17, liefern sich ein Fernduell um den Relegationsplatz. Düsseldorf muss beim 1. FC Union Berlin antreten, Bremen empfängt den 1. FC Köln. Die Fortuna hat zwei Punkte Vorspung auf die Werderaner und kann somit den direkten Abstieg aus eigener Kraft verhindern. Bremen muss gewinnen und auf Schützenhilfe hoffen. Der Verlierer im Fernduell zwischen Düsseldorf und Bremen steigt direkt ab, der Sieger bekommt es in der Relegation in zwei Entscheidungsspielen mit dem Drittplazierten der 2. Bundesliga zutun und hat dort die Chance den Klassenerhalt klarzumachen.

Zudem muss der bereits feststehende deutsche Meister FC Bayern München beim VfL Wolfsburg antreten. Vizemeister Borussia Dortmund bekommt es zum Saisonabschluss mit der TSG 1899 Hoffenheim zutun.

Die Bundesliga live im TV

"Sky" überträgt alle Matches des letzten Spieltags am 27. Juni ab 15:30 Uhr live im TV bei Sky Bundesliga 1. Ab Sky Bundesliga 2 gibt es die Einzelmatches in voller Länge.

Die Bundesliga im Livestream

Fans können die Konferenz und die Einzelmatches auch im Livestream bei SkyGo sehen.

Die Bundesliga im Liveticker

Eurosport.de bietet Euch Liveticker zu allen Matches des Tages an. Hier erfahrt ihr, wie der letzte Spieltag in Deutschlands höchster Fußballliga verläuft.

