Steigt ein weiterer Interessent in den Transfer-Poker um David Alaba vom FC Bayern München ein? Wie "Sport1" berichtet, beschäftigt sich Inter Mailand angeblich mit einem Transfer des 27-Jährigen. Demnach soll Trainer Antonio Conte ein großer Fan von Alaba sein und ihn bereits während seiner Amtszeit beim FC Chelsea (2016-2018) auf dem Zettel gehabt haben. Eurosport.de macht den Transfer-Check.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast - Die neuste Folge HIER ANHÖREN!

Bayern-Präsident Herbert Hainer zeigte sich zuletzt hinsichtlich des Vertragspokers mit Manuel Neuer, David Alaba und Thiago optimistisch. "Ich bin zuversichtlich, dass wir mit allen drei in absehbarer Zeit verlängern können", erklärte der Nachfolger von Uli Hoeneß im "kicker".

Bundesliga "Spielen auf Bewährung": Bundesliga-Restart mit Revierderby BVB gegen Schalke VOR EINER STUNDE

Während eine Ausweitung des Kontraktes mit Letzterem kurz vor dem Vollzug stehen soll, hängt eine Verlängerung mit Neuer und Alaba weiter in der Schwebe. Die Verträge der beiden Leistungsträger laufen im Sommer 2021 aus.

Inter Mailand offenbar an Alaba interessiert

Alaba hat sich in der laufenden Spielzeit auch aufgrund der verletzungsbedingten Ausfälle von Lucas Hernandez und Niklas Süle zum Abwehrchef der Münchener entwickelt. Der 27-Jährige kam in dieser Saison wettbewerbsübergreifend in 28 Partien zum Einsatz und ist mittlerweile aus der Elf von Trainer Hansi Flick nicht mehr wegzudenken.

Auch der europäischen Konkurrenz sind die teils glänzenden Auftritte des Österreichers selbstverständlich nicht verborgen geblieben. Laut "Sport1" soll sich nun auch Inter Mailand in den Transfer-Poker eingeschaltet haben. Insbesondere Trainer Antonio Conte gilt angeblich als großer Fan von Alaba und habe ihn demnach schon während seiner Amtszeit beim FC Chelsea (2016-2018) beobachtet.

Neben der Nerazzurri sollen bereits mehrere englische Topklubs sowie der FC Barcelona bezüglich eines Transfers angefragt haben.

David Alaba im Bundesliga-Spiel gegen Leipzig Fotocredit: Getty Images

Transfer-Check: Die Konkurrenz für Inter im Werben um Alaba ist riesig. Insbesondere Barça könnte den Mailändern einen Strich durch die Rechnung machen. Vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie soll Alaba und dessen Management im Falle eines Transfers klar in Richtung Spanien tendiert haben. Mittlerweile ist das Rennen jedoch angeblich wieder völlig offen, weshalb selbst ein Wechsel in die Serie A nicht ausgeschlossen werden kann. Die Mannschaft von Trainer Conte befindet sich aktuell auf dem Vormarsch (Platz drei in der Serie A) und könnte mit weiteren Verstärkungen in diesem Transfersommer zur europäischen Spitze aufschließen. Jedoch würde der FC Bayern und Trainer Hansi Flick seinen Abwehrchef wohl nur zu gerne halten. Ein Verbleib in München hängt aber dem Vernehmen nach sowohl von der Vergütung als auch von der Laufzeit des neuen Vertragsangebotes ab.

Transfer-Wahrscheinlichkeit: 10 Prozent

Das könnte Dich auch interessieren: Verlängerung mit Bürki wackelt: Diese Optionen hat der BVB

Play Icon WATCH Beckham lockt Star-Trio aus Spanien 00:01:38

Bundesliga Perfekt! Bayern holt Klose in Flicks Trainerteam VOR 4 STUNDEN