"Er ist ein Spieler, der wertgeschätzt werden muss. Er spielt nicht und wenn er spielt, spielt er nicht gut. Bei Liverpool wurde die Mannschaft um ihn herum gebaut", erklärte Hamann das Problem weiter.

Im Sommer haben die Münchner Coutinho kurz vor Ende der Transferperiode vom FC Barcelona ausgeliehen. Die Kaufoption soll bei ungefähr 100 Millionen Euro liegen, doch im November behauptete Hamann bereits, dass der Mittelfeldspieler "vielleicht nicht einmal die Hälfte wert" sei.

In seiner neuesten Coutinho-Kritik ging der WM-Zweite von 2002 sogar noch weiter:

" Ich glaube, dass das für Bayern wirklich zum Problem werden könnte, weil sie derzeit gefühlt nur 13, 14 Spieler haben, die sie nutzen können. "

Coutinho überzeugt gegen Paderborn nicht

Vor allem mit Blick auf die entscheidende Saisonphase warnt Hamann vor zu wenig Alternativen auf der Bank. "Wenn du gegen die Guten spielst, brauchst du Spieler von außen, die Impulse geben können. Das könnte zum Problem werden für die Bayern, dass sie die Impulse von der Bank nicht geben können", so der 46-Jährige.

Am 23. Spieltag gegen Paderborn stand der Brasilianer seit langer Zeit mal wieder in der Startelf, konnte aber nicht überzeugen. Im Spiel gegen Chelsea in der Champions League (Dienstag, 21 Uhr im Liveticker) wird er wohl wieder auf der Bank Platz nehmen müssen.

