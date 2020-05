Alphonso Davies vom FC Bayern glänzte am Samstagabend gegen Fortuna Düsseldorf (5:0) nicht nur als Torschütze, sondern stellte auch einen neuen persönlichen Geschwindigkeitsrekord auf. Der Youngster erreichte gegen die abstiegsbedrohten Gäste einen Topspeed von 35,4 km/h. Bereits am vergangenen Spieltag gegen Borussia Dortmund (1:0) stellte Davies seine enormen Sprintfähigkeiten unter Beweis.

Im Topspiel gegen den BVB setzte Alphonso Davies insgesamt 42-mal zum Sprint an und konnte dabei einen Topwert von 35,27 km/h verbuchen. Gegen Fortuna Düsseldorf legte der Kanadier sogar noch mal eine Schippe drauf und stellte mit 35,4 km/h einen persönlichen Rekord auf.

Bundesliga Alaba lässt Bayern weiter zappeln: Vertragsverlängerung offen VOR EINER STUNDE

Für einen neuen Bestwert in der Bundesliga reicht jener Wert allerdings nicht. Den inoffiziellen Titel des schnellsten Spielers hält nach wie vor Borussia Dortmunds Achraf Hakimi mit 36,49 km/h.

"Ich komme jeden Tag her und mache das, was ich machen soll und versuche, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen", erklärte Davies gegenüber "Sky".

Angesprochen auf den "Roadrunner"-Vergleich von Thomas Müller antwortete er: "Ich kenne den Cartoon. Ich habe ihn als Kind gesehen. Dass er mich 'Roadrunner' genannt hat, habe ich als Kompliment genommen. Das ist ein guter Spitzname für mich."

FC Bayern: Alaba schwärmt von Davies

In der 52. Minute krönte der Linksverteidiger seine Galavorstellung gegen die Fortuna mit dem Treffer zum 5:0-Endstand.

"Das war sehr besonders. Ich habe meinen Job als Verteidiger gemacht. Ich habe sehr hoch gepresst, den Ball erobert und gesehen, dass ich ihn reinschieben kann", resümierte der 19-Jährige über seinen dritten Saisontreffer.

Abwehrchef David Alaba war im Anschluss an den Kantersieg voll des Lobes für seinen Mannschaftskollegen. "Das ist ein super Junge, der jeden Tag Gas gibt im Training. Er versucht, immer dazuzulernen. Er hört auch zu und versucht das umzusetzen. Das sieht man am Wochenende sehr gut, dass er Spaß daran hat, sich weiterzuentwickeln", schwärmte er im Interview mit "Sky" von seinem Nebenmann in der Viererkette.

Das könnte Dich auch interessieren: Haaland kann nicht: Die BVB-Antwort kann nur einer sein

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Play Icon WATCH Barça-Star als Werner-Alternative nach Liverpool? 00:01:22

Bundesliga Sorge um Hernández nach Startelf-Chance VOR 3 STUNDEN