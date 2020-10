Dennoch: Das leidige Thema Verstärkungen wird den "Quintuple"-Sieger noch bis zur Schließung des Transferfensters am Montag (18.00 Uhr) nerven. Der Druck auf Sportvorstand Hasan Salihamidzic ist unverändert groß, denn Roca alleine wird angesichts der Strapazen in den kommenden Wochen nicht ausreichen.

Stattdessen soll nun offenbar Eric-Maxim Choupo-Moting vor einem Wechsel in die bayerische Hauptstadt stehen. Der aktuell vereinslose Stürmer gab schon bei Ex-Verein Paris Saint-Germain einen zuverlässigen Back-Up für Edinson Cavani oder Mauro Icardi. Laut "Telefoot" steht Choupo-Moting bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem FCB. Der Deutsch-Kameruner wäre eine kostengünstige Verstärkung und könnte mehrere Positionen in der Offensive bekleiden. Die "L'Équipe" berichtet von einem Zweijahresvertrag, den der Ex-Mainzer in München erhalten soll.