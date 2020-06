Der FC Bayern München feierte am Dienstagabend durch das 1:0 beim SV Werder Bremen seine 30. Meisterschaft, die achte in Folge. Die internationale Presse zeigte sich vom Lauf der Münchener beeindruckt. Einige bemängelten jedoch auch die Dominanz der Bayern und kritisierten die Schwäche der Bundesliga-Konkurrenz. "Bayerns Dominanz ist unverschämt", titelte etwa die spanische "Marca".

Deutschland

Bild: "Meisterschaft perfekt! Bayern müssen ohne Frauen Feiern. Um 21:12 Uhr und 19 Sekunden ist es perfekt! In diesem Moment erzielt Robert Lewandowski das 1:0 in Bremen. Dabei bleibt es. Es ist das entscheidende Tor zum Titel. Die Schale haben sie jetzt auch rechnerisch sicher. Es ist der 30. Meister-Titel insgesamt, der achte in Folge, die erste Geister-Meisterschaft."

Süddeutsche Zeitung: "Mit Zauberlupferpässchen zur Meisterschaft. Dem FC Bayern reicht ein 1:0 gegen Werder Bremen, um den achten Liga-Titel in Serie zu holen. Die Kulisse ist kühl, der Schiedsrichter hilft mit. Als es vollbracht war, wurden die Bayern nicht einmal ausgepfiffen. Auch jubelte niemand, der nicht sein Geld beim FC Bayern verdienen würde."

kicker: "Acht am Stück: FC Bayern zum 30. Mal deutscher Meister. Durch den 1:0-Sieg in Bremen ist der FC Bayern München zum achten Mal in Folge und zum insgesamt 30. Mal Deutscher Meister."

Sport Bild: "Bayern hat gewackelt – keiner war da! Wer hätte gedacht, dass es einem Verein mal gelingen könnte, achtmal in Serie Meister zu werden? Das verdient großen Respekt. Gleichzeitig hat die Konkurrenz zum dritten Mal hintereinander ihre Schwächen unter Beweis gestellt. Ein Bundesliga-Gesetz lautet: Wenn Bayern wackelt, muss man da sein. Bayern hat gewaltig gewackelt. Aber keiner war da."

FAZ: "Ein mühsames Münchner Meisterstück. Ein brillanter Moment von Boateng und Lewandowski beschert den Bayern das 1:0 bei Werder Bremen. Der achte deutsche Meistertitel in Serie ist am Ende ein hartes Stück Arbeit.

England

Daily Mail: "Bayern München gewinnt den ACHTEN Bundesliga-Titel in Folge. Ein Tor von Robert Lewandowski genügt, um ein strauchelndes Werder Bremen zu schlagen."

Sun: "Bayern München gewinnt den achten Bundesligatitel in Folge. Robert Lewandowski erzielt sein 46. Saisontor."

BBC: "Bayern München feiert nach einer herausragenden Leistung in einem fast leeren Stadion den achten Titel in Folge. Bayerns neuerster Triumph scheint klar gewesen zu sein, aber es benötigte einen Trainerwechsel, um ihre Saison nach einem schwachen Start in die richtige Richtung zu lenken. [...] Flick wurde Interimstrainer, bevor er einen neuen Vertrag bis April 2023 unterschrieb. Unter dem 55-jährigen, ehemaligen DFB-Co-Trainer sind die Bayern aufgeblüht."

Mirror: "Bayern München gewinnt den Bundesligatitel, während Lewandowski einen neuen Rekord erzielt. Hansi Flicks Team feiert am Dienstag einen 1:0-Erfolg gegen Werder Bremen und sichert sich so den nächsten Ligatitel. Polens Nummer neun war der Held."

Spanien

Marca: "Bayerns Dominanz ist unverschämt! Acht Titel in Serie, 30 insgesamt... und das Wunder von Flick."

AS: "Lewandowski beschert Bayern die achte Meisterschaft in Folge. Nichts Neues in Deutschland. Der Meister ist immer derselbe. Ein sehr knappes 1:0 servierte dem FC Bayern die 'Salatschüssel' bereits zwei Spieltage vor Saisonende. Es ist der achte Titel in Serie und der 30. insgesamt. Die Herrschaft der Bayern im deutschen Oberhaus hält an."

Mundo Deportivo: "Bayern erreicht Juves Rekord, Coman seinen neunten Liga-Titel. Die Bayern stellten am Dienstag den Rekord von Juventus in einer der fünf großen Ligen ein, als sie den achten Titel in Serie gewannen. [...] Wer zudem Geschichte geschrieben hat, ist der franzöische Außenstürmer Kingsley Coman, der gerade einmal 24 ist, aber nun neun Meisterschaften gewonnen hat: zwei mit PSG, zwei mit Juve, fünf mit Bayern."

Sport: "Lewandowski macht den ersten Titel der Ära Flick perfekt."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Bayern holt den 30. Titel mit Auszeichnung. Es ist der 29. Titel seit der Gründung der Bundesliga, der achte in Folge. Von 1995 bis heute hat das Team aus München bei 22 von 25 Gelegenheiten die Saison entweder als Erster oder als Zweiter abgeschlossen."

Tuttosport: "Bayern München schlägt Werder Bremen im Weserstadion mit 1:0 und ist damit zum 30. Mal in seiner Geschichte und zum achten Mal in Serie Deutscher Meister. Nach einem komplizierten Start genügte den Bayern ein Treffer von Robert Lewandowski."

Calciomercato: "Bayern München ist zum achten Mal hintereinander Deutscher Meister. Sie bezwingen Werder Bremen dank Robert Lewandowskis 31. Bundesliga-Treffer und distanzieren Borussia Dortmund um zehn Punkte. Der BVB muss nun gegen Mainz in einer Partie antreten, die keine Rolle im Kampf um die Meisterschaft mehr spielt."

Frankreich:

Le Monde: "Es ist der erste große Titel im europäischen Fußball seit den Quarantänemaßnahmen. Bayern München gewinnt am Dienstag den 30. deutschen Meistertitel, den achten in Folge."

L'Équipe: "Bayern München ist deutscher Meister. Der bayerische Klub, der nach seinem Sieg in Bremen am Dienstag zum achten Mal in Folge die Bundesliga gewann, hat jetzt die Absicht, auch in Europa seine Stärke zu festigen."

Schweiz

Blick: "Zittersieg macht nächsten Bayern-Titel perfekt! Erster gegen 17. ist eine klare Sache. Eigentlich. Doch Bayern tut sich gegen Bremen sehr schwer. Am Ende schaut dennoch der achte Meistertitel in Folge heraus."

Österreich

Kronen Zeitung: "Bayern München krönt sich zum "Geister-Meister"! Es ist getan - der FC Bayern ist am Ziel und hat sich zum 30. Mal die deutsche Fußball-Meisterschaft gesichert, zum achten Mal en suite! David Alaba und Co. siegten am Dienstag beim abstiegsbedrohten Werder Bremen von Marco Friedl 1:0 (1:0) und sind bei zehn Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund vor den letzen beiden Runden nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Den entscheidenden Treffer für die glanzlosen Bayern erzielte Robert Lewandowski in der 43. Minute mit seinem 46. Pflichtspiel-Tor der Saison."

