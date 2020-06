Trainer Hansi Flick vom FC Bayern München sieht bei seinen Schlüsselspielern Robert Lewandowski und Alphonso Davies noch unausgeschöpftes Potenzial. Der 55-Jährige wünscht sich besonders von seinem Torjäger eine noch mannschaftsdienlichere Spielweise. Auch über den wiedererstarkten Thomas Müller äußerte sich der Meistercoach in einem ausführlichen Interview mit dem "Sportbuzzer".

Zwei Bundesliga-Partien stehen für den FC Bayern in dieser Saison noch auf dem Programm. Am Samstag gegen den SC Freiburg (15:30 Uhr im Eurosport-Liveticker) und in Wolfsburg eine Woche später.

Die Meisterschaft ist derweil längst eingetütet. Zeit für Trainer Hansi Flick, seine Spieler vor Pokalfinale und dem Finalturnier der Champions League zu kitzeln, um die Spannung hochzuhalten.

So forderte der 55-Jährige im "Sportbuzzer"-Interview von Torjäger Robert Lewandowski eine Verbesserung in einem ganz speziellen Punkt. Trotz 31 Treffern in 29 Bundesliga-Spielen sieht Flick auch beim Polen noch unausgeschöpftes Potenzial.

Der Bayern-Trainer wünscht sich, "dass er aus einer 40-prozentigen Torchance mit einem klugen Abspiel eine 100-prozentige macht. Das klappt nicht immer, jedoch immer öfter."

Davies kann noch an sich arbeiten

Auch bei Senkrechtstarter Alphonso Davies, den Flick als Linksverteidiger etablierte, sieht der Trainer noch Luft nach oben.

"Da ist noch so viel mehr drin. Im taktischen Bereich, bei der Ballannahme. Aufgrund seines Antritts war er an vielen Toren beteiligt, kann Fehler meist wieder ausbügeln. Ich bin überzeugt, wir kriegen das hin", meinte Flick.

Keine Grenzen bei Thomas Müller

Auch Thomas Müller blühte unter Flick wieder auf. "Er hat wahnsinnig viel Spaß, überträgt das auf die Mannschaft. Thomas ist immer fit, nie verletzt, spielt immer auf gleichem Niveau. Ab einem gewissen Alter lässt der Körper nach, aber da sehe ich bei ihm noch keine Grenzen", schwärmte Flick.

Seinen eigenen Führungsstil beschrieb er so: "Meine Wertschätzung genießen alle, die Qualität vorzuweisen haben. Ob Spieler, Trainerkollegen, der Staff rundherum. Physios, Ärzte, Medienabteilung, Köche. Ich als Trainer darf mir nicht anmaßen, dass ich alles besser weiß."

Mit seiner Lebenserfahrung wisse er "wie man Spieler anzupacken hat, ab und zu mal Tacheles reden muss." Das sei sowohl bei Topstars als auch bei Talenten wichtig: "Die Spieler müssen wissen, was du von ihnen erwartest. Unangenehmes zu äußern ist ein Ding, das ich durchaus kann."

