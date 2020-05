Der FC Bayern München fegt Fortuna Düsseldorf mit 5:0 (3:0) aus der Allianz Arena und stürmt mit großen Schritten gen achter Meisterschaft in Serie. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick beweist einmal mehr, dass sie mit einem unstillbaren Hunger ausgestattet ist, für den Robert Lewandowski sinnbildlich steht. Zudem beweist Bayern auch wieder seine Qualität nach ruhenden Bällen. Was auffiel.

1. Bayerns unstillbarer Hunger

Der FC Bayern ist nie zufrieden. Der FC Bayern will jedes Spiel gewinnen. Der FC Bayern will immer deutscher Meister werden. Mia san Mia.

Bundesliga Alaba lässt Bayern weiter zappeln: Vertragsverlängerung offen VOR 4 STUNDEN

Sätze, die Jahr für Jahr gebetsmühlenartig aus den Mündern von Spielern und Verantwortlichen des Rekordmeisters kommen und die, das beweist er ebenso Jahr für Jahr, nicht einfach nur leere Worthülsen sind.

Gerade einmal vier Tage ist es her, dass die Münchner das Topspiel um die deutsche Meisterschaft bei Borussia Dortmund mit 1:0 gewannen, doch einen Spannungsabfall gegen hoffnungslos unterlegene Düsseldorfer war beim Team von Trainer Hansi Flick nicht auszumachen. Es wäre verständlich gewesen, hätte sich der FC Bayern nach der 3:0-Halbzeitführung etwas zurückgelehnt und den Sieg locker nach Hause gespielt - doch die Münchner sind eben von einem unstillbaren Hunger auf Erfolg, einer in der Bundesliga beispiellosen Gier besessen. Mit halber Kraft? Unmöglich.

Sinnbildlich für Bayerns außergewöhnliche Siegermentalität stehen gleich mehrere Szenen des 5:0-Kantersiegs gegen die Fortuna. Da wäre zum einen das 3:0 durch Robert Lewandowski, eingeleitet von Joshua Kimmich und vorbereitet durch den 18. Assist von Thomas Müller, nach dem sich alle drei Beteiligten mit einer Urgewalt ins Gesicht brüllten, dass einem angst und bange wurde.

Da wäre aber auch der Fakt, dass "Roadrunner" Alphonso Davies, der ganz nebenbei einen persönlichen Geschwindigkeitsrekord aufstellte, auch beim Stand von 5:0 noch regelmäßig mit Ball am Fuß an der gegnerischen Grundlinie auftauchte und über die komplette Spielzeit unermüdlich antrieb.

Play Icon WATCH Flick sorgt für Lacher auf PK: "Nicht meine Qualität" 00:01:09

Ganz besonders beeindruckte aber eine Szene nach dem Spiel. Noch bevor die Spieler auf die Journalisten am Spielfeldrand losgelassen wurden, versammelte Flick sein Team auf dem Platz um sich, formte einen Kreis und hielt eine Ansprache. "Da wir in der Kabine geteilte Räume haben, ist es nach dem Spiel schwierig, alle zusammen zu bekommen. Deshalb auf dem Platz", erklärte David Alaba nach dem Spiel bei "Sky" Flicks Kreis-Premiere.

Übrigens: Auch Düsseldorf traf sich zum kreisförmigen Austausch auf dem Feld, allerdings bereits in der 52. Minute unmittelbar nach dem 0:5. Erik Thommy klärte auf: "Wir haben besprochen, dass wir ab jetzt 0:0 spielen müssen. Wir müssen die Schotten dichtmachen." Immerhin das hat geklappt.

2. Bayerns starke Standards

Der FC Bayern hat viele Stärken, eh klar. Doch auf eine wies Gäste-Coach Uwe Rößler vor der Partie in besonderem Maße hin: "Bei Offensivstandards sind sie sehr gut", hatte der 51-Jährige richtig erkannt - seinem Team half das aber wenig.

Joshua Kimmich nahm sich der Ausführung sämtlicher Standards beim Rekordmeister an und brachte mehrere Ecken, die er von links zum Tor und von rechts vom Tor Weg schoss, in den Strafraum. Benjamin Pavard, der schon gegen Union Berlin nach einem Eckball zum 2:0 traf, wiederholte schließlich sein Kunststück und köpfte erneut nach Eckball zum 2:0 ein.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Wenn auch die Dinge funktionieren, auf die der gegnerische Gegner sein Team eingestellt, dann ist der FC Bayern in der Bundesliga kaum zu stoppen. Thommy analysierte deswegen nach Spielende nüchtern: "In der Verfassung, wie sie heute gespielt haben, sind sie schwer zu schlagen. Das Ergebnis geht auch in der Höhe in Ordnung."

Dem ist nichts hinzuzufügen.

3. Bayerns Überstürmer

Es war, wenn man so will, einer der letzten kleinen Makel in der Bundesliga-Karriere des Robert Lewandowski: In sechs Spielen gegen Fortuna Düsseldorf hatte der Pole noch nie getroffen - in Spiel sieben schlug er dann gleich doppelt zu und hat damit gegen alle aktuellen Bundesligavereine mindestens einmal genetzt.

Lewandowski spielt seine wohl beste Bundesligasaison überhaupt. 29 Tore nach 29 Spieltagen, das toppt historisch gesehen nur Gerd Müller, der in seiner 40-Tore-Rekordsaison nach ebensovielen Spielen bereits 34 Treffer auf dem Konto hatte. Wettbewerbsübergreifend kommt Lewandowski übrigens auf mittlerweile 43 Saisontore - persönlicher Rekord eingestellt. Der Vollständigkeit halber: Gerd Müller hatte 1971/72 in allen Wettbewerben addiert 50 Mal getroffen.

QUIZ: Kennst Du die Rekordtorjäger der Bundesliga?

Play Icon WATCH "Schleunigst ändern": Flicks Auftrag für Lewandowski 00:00:23

Lewandowski wird aller Voraussicht nach zum dritten Mal in Folge (schaffte bisher ebenfalls nur Müller - 1972-1974) und zum insgesamt fünften Mal den Titel des besten Torjägers der Saison einheimsen. Er ist neben Stefan Kuntz (1985/86, VfL Bochum und 1993/94, Kaiserslautern) der einzige Spieler, der die Torjägerkanone mit zwei verschiedenen Vereinen gewann.

"Statistik ist Schall und Rauch", besagt eine alte Fußballweisheit. Im Fall Lewandowski unterstreicht sie jedoch eindrucksvoll die Extraklasse des Polen - des derzeit wohl besten Mittelstürmers der Welt.

QUIZ: Kennst Du alle Torschützenkönige der Bundesliga?

Das könnte Dich auch interessieren: Schützenfest gegen Düsseldorf: Gnadenlose Bayern fegen Fortuna weg

Play Icon WATCH Barça-Star als Werner-Alternative nach Liverpool? 00:01:22

Bundesliga Hoeneß zweifelt an Havertz-Transfer und rechnet mit Sané VOR 6 STUNDEN