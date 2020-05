Domènec Torrent, Pep Guardiolas ehemaliger Co-Trainer beim FC Bayern, hat im Interview mit dem "kicker" einen Blick zurück auf das 0:4-Debakel gegen Real Madrid im Halbfinal-Rückspiel der Champions League 2013/14 geworfen und die Umstände genauer erklärt. Zudem verrät er, warum Philipp Lahm unter dem jetzigen ManCity-Coach auf die Sechs gezogen wurde.

Drei Jahre lang stand Domènec Torrenz an der Seitlinie neben Pep Guardiola beim FC Bayern. Als ehemaliger Co-Trainer, der bis 2018 auch bei Manchester City dem Katalanen assistierte, gab der 57-Jährige nun einige Einblicke in die Arbeit in München.

Dabei ließ er auch noch einmal die 0:4-Halbfinalpleite 2014 gegen Real Madrid in der Königslasse Revue passieren. Der City-Trainer hatte bereits im Buch "Herr Guardiola" des katalanischen Autors Marti Perarnau erklärt, er sei in diesem Spiel "den Spielern gefolgt" und habe nicht seine eigene Idee durchgesetzt.

Laut Torrent gab Guardiola aber nicht seinen Spielern die Schuld für das Debakel, das der 49-Jährige im Interview mit der "Daily Mail" vor wenigen Monaten als härteste Niederlage seiner Trainerlaufbahn bezeichnete.

Guardiola folgte Spieler-Meinung

"Wir, die Trainer, haben den Fehler gemacht. Auf dem Platz gaben wir Madrid zu viel Platz für Konter. Peps Idee wäre die einer abwartenderen Taktik gewesen, aber wesentliche Spieler wollten drängender, stürmender agieren. Ich sage das nur, weil längst Spieler darüber sprachen. Aber es war generell eine besondere Situation", meinte Torrent.

Zudem hätte es sein können, dass man "mit Peps Idee von mehr Kontrolle auch 0:4, vielleicht gar 0:5" verliert.

Ex-Bayern-Star Philipp Lahm hatte schon vor knapp drei Jahren im Interview mit der "Zeit" über das Spiel und die Taktik gesprochen. "Zu diesem Zeitpunkt war Pep Guardiola der Meinung, die Spieler müssen sich wohlfühlen, also hat er entschieden, wir spielen so, wie die Mannschaft es wollte", meinte der Weltmeister von 2014.

Lahm nahm seinen Ex-Trainer dabei aber in Schutz. "Danach wurde es so ausgelegt, als funktioniere sein System nicht. Aber eigentlich war es gar nicht sein System", so der achtmalige deutsche Meister. Es sei offensichtlich gewesen, "dass das niemals Peps Spiel sein kann".

Torrent betonte zudem, dass das Match gegen Real besonders für Guardiola war. Mehrere Faktoren hätten daher zu der Entscheidung geführt, die Spieler bestimmen zu lassen: "Erstes Halbfinale für ihn mit Bayern, die ihm unbekannte Halbfinal-Atmosphäre in der Allianz Arena. Auch dieses Neuland führte dazu, dass Pep dem harten Kern der Spieler folgte, die waren ja immerhin Titelverteidiger."

Torrent schwärmt von Lahm und Kroos

Einer dieser Spieler blieb Torrent besonders in Erinnerung: "Lahm natürlich. Er war für Pep bei Bayern ein Xavi, Lahm hätte auch mit uns in Barças großer Phase spielen können dank seiner Spielintelligenz." Der 57-Jährige verriet auch, wie sie 2013 auf die Idee kamen, den gelernten Verteidiger ins defensive Mittelfeld zu ziehen.

Den Anstoß dazu gab der Sieg im UEFA-Supercup gegen den FC Chelsea, so Torrent: "Kroos hatte gegen Chelsea Probleme gegen die schnellen Engländer. Ich schlug vor, ob wir es nicht mit Lahm auf der Sechs probieren wollten. Pep probierte es. Kroos ging auf die Acht. Wir wussten ja schon aus der Vorbereitung, dass auch Lahm das Pass- und Positionsspiel hervorragend beherrscht, zudem Überblick hat, auch defensive Stabilität."

Den jetzigen Real-Spieler Kroos hätten zudem beide Trainer gerne gehalten. Nach dem ersten Jahr unter Guardiola wechselte der Ex-Nationalmannschaftskollege von Lahm aber nach Madrid. Kroos sei "einer der besten Mittelfeldspieler der Welt, weiterhin. Wir hätten gerne länger als ein Jahr mit ihm zusammengearbeitet. Er war einer der essenziellen Spieler für Real Madrid bei den drei Titeln in der Champions League."

