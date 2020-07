Der Wechsel von Leroy Sané ist endlich perfekt, der Transfer von PSG-Talent Tanguy Nianzou Kouassi ebenfalls in trockenen Tüchern. Es geht rund an der Säbener Straße beim FC Bayern München. Da geht fast unter, dass der Rekordmeister sich auch im Jugendbereich prominent verstärkt hat. Der ehemalige Bundesliga-Star Halil Altintop wird Co-Trainer der U16 und auch bei der U17 gibt es Veränderungen.

"Der FC Bayern Campus ist europaweit zu einer der besten Adressen im Nachwuchsfußball geworden. Ich freue mich ungemein, nun ein Teil des Teams dort zu sein und auf die spannende und herausfordernde Aufgabe", bekräftige Halil Altintop, dessen Bruder Hamit von 2007 bis 2011 für den FC Bayern in der Bundesliga spielte.

Halil selbst machte sich als Profi unter anderem beim FC Schalke, bei Eintracht Frankfurt und beim FC Augsburg einen Namen. Nun wird der 37-Jährige in der U16 der Bayern Co-Trainer unter Chefcoach Alexander Moj.

Bei der U17 gibt es auf der Trainerbank ebenfalls neue Gesichter. Nachdem Miroslav Klose zu den Profis wechselt, übernimmt nun Danny Schwarz.

"Mit Danny, der in den nächsten Monaten am DFB-Fußballlehrer-Lehrgang teilnimmt, haben wir den perfekten Cheftrainer für unsere U17 bestimmt und dazu mit Stefan Meißner einen Mann dazugewonnen, der schon viele Jahre Erfahrung in der Nachwuchsarbeit hat", zeigte sich Campus-Leiter Jochen Sauer hocherfreut über die Neubesetzung.

Demichelis bleibt der U19 erhalten

Dagegen wird die U19 weiterhin vom ehemaligen Bayern-Star Martin Demichelis trainiert. "Er wird seine sehr gute Arbeit mit der U19 fortsetzen", erklärte Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Die Ziele dieser Maßnahmen sind klar: Der FC Bayern will zum einen Erfolg haben mit seinen Jugendmannschaften und zum anderen baldmöglichst wieder ein Eigengewächs zu den Profis hochziehen.

