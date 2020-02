Trotz erneuter Wechselgerüchte in der vergangenen Transferperiode hat sich Jérôme Boateng nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Niklas Süle und Javi Martínez im Abwehrzentrum der Münchner etabliert. Beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Köln (4:1), in dem der 31-Jährige den Vorzug vor dem wieder genesenen Lucas Hernández erhielt, sah Boateng nach einer guten halben Stunde nach einem rüden Einsteigen gegen Jhon Cordoba die fünfte Gelbe Karte der laufenden Saison (28.).

Dies wird jedoch nicht die einzige Umstellung sein, die Trainer Hansi Flick in der Defensive im Hinblick auf das Heimspiel am kommenden Freitag gegen den SC Paderborn (20:30 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) vornehmen muss.

Video - Flick sieht's als gutes Zeichen: "Unzufriedene Spieler kommen zu mir" 00:55

Hernández muss wohl in die Bresche springen

Neben Boateng handelte sich Dauerbrenner Benjamin Pavard, der in den vergangenen Wochen die Position des Rechtsverteidigers bekleidete, für ein Foul an Kölns Florian Kainz in der Schlussphase seine persönlich fünfte Verwarnung ein (82.).

Umso wichtiger ist es für den Tabellenführer, dass Rekord-Neuzugang Hernández nach seinem überstandenen Innenbandriss im Sprunggelenk sowohl im Topspiel gegen RB Leipzig (0:0) vor einer Woche als auch beim souveränen Erfolg in Köln insgesamt 68 Minuten Bundesliga-Luft schnupperte.

Gegen Aufsteiger Paderborn könnte der Spanier aufgrund des personellen Notstandes sein Comeback in der Startelf des FC Bayern feiern. Auf der rechten Abwehrseite könnte es zudem in Abwesenheit Pavards zum Startelf-Debüt von Leihspieler Álvaro Odriozola (kam im Winter von Real Madrid) kommen.

