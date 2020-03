Sollte die angesprochene Zahlung ausbleiben, würden besonders kleine und mittelgroße Vereine Probleme bekommen, meinte der 64-Jährige weiter.

Der anstehende 26. Bundesliga-Spieltag soll nach aktuellem Stand wie geplant ohne Fans stattfinden. Andere Top-Ligen stellten ihren Spielbetrieb vorerst komplett ein, darunter die Serie A, Premier League, Ligue 1 und La Liga.

"So wie das von der DFL gehandhabt wurde, ist das der richtige Weg", sagte Rummenigge auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel des Rekordmeisters bei Union Berlin. Er halte das Vorgehen für "sinnvoll", ergänzte er.

Rummenigge: "Ich bin kein Hellseher"

Die DFL hatte am Vormittag beschlossen, nach dem kommenden Spieltag eine Pause bis zum 2. April einzulegen mit dem Ziel, danach die Saison auf jeden Fall zu Ende zu bringen. Es sei allerdings laut Rummenigge "heute nicht seriös vorauszusagen", wie die Bundesliga oder auch die einstweilen ausgesetzte Saison der Champions League zu Ende gespielt werden könne.

Grundsätzlich ergänzte Rummenigge, es sei "extrem wichtig, dass wir erstmal den Vorgaben und Empfehlungen der Politik Folge leisten", es sei "wichtig, dass der Fußball seiner gesamtgesellschaftlichen Verantwortung gerecht wird". Ob die Pause der Bundesliga bis zum 2. April ausreiche, wollte der Münchner Klubchef nicht vorhersagen: "Da bin ich sehr skeptisch, aber ich bin auch kein Hellseher."

Eventuelle Kritik an der Entscheidung der DFL konterte Rummenigge mit dem Verweis auf wirtschaftliche Zwänge. Er sagte:

" Es steht ein größerer dreistelliger Millionenbetrag für die 1. und 2. Liga im Feuer. "

Rummenigge fordert Absage der Länderspiele

Der "große Unterschied" zu den anderen Ligen in Europa sei, "dass wir keinen Fall haben, dass ein Spieler positiv getestet wurde", sagte Rummenigge weiter.

Sollte doch ein Profi oder eine Person aus dem Betreuerstab betroffen sein, "ist der Spielbetrieb nicht mehr aufrechtzuerhalten". Rummenigge regte zugleich an, die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft am 26. März in Spanien (Madrid) und am 31. März gegen Italien in Nürnberg abzusagen.

" Ich werde dringend empfehlen, dass die FIFA und UEFA diese Abstellungsperiode ausfallen lassen. Dies würde sonst bedeuten, dass Spieler in die ganze Welt reisen. Das ist mit gewissen Risiken verbunden. "

