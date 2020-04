Kleine Spielchen ja, Zweikämpfe nein. Auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße lassen sich derzeit skurril anmutende Szenen beobachten - wenn man denn zuschauen dürfte. Geht natürlich nicht in Zeiten der Corona-Krise.

Dafür berichtet Kingsley Coman im Gespräch mit den beiden französischen Eurosport-Journalisten Maxime Dupuis und Martin Mosnier vom neuen Alltag der Bayern-Stars.

"Seit Montag arbeiten wir in Gruppen von vier oder fünf Spielern", so der 23-Jährige. Dabei stünden vor allem "technische Dinge und Laufeinheiten auf dem Programm, dazu ein kleines Spiel aufs Tor", so Coman weiter. Trotz allem stehen die Gesundheit und Sicherheit über allem:

" “Wir halten auch im Training den Sicherheitsabstand ein, es gibt also keine Zweikämpfe. Zu Wettkampf kommt es eigentlich nur beim Fußball-Tennis. Wir halten uns weiter streng an die Vorgaben, aber mit Ball ist das doch sehr viel besser als ohne. "

Es sei nun mal nicht zu leugnen, dass "Video-Sessions auf dem Ergometer sind gut, können aber keine Einheiten auf dem Platz ersetzen.", so der Flügelflitzer. Die ganze Situation fühle sich "ein bisschen wie die Sommerpause an, nur ohne Urlaub".

"Zwei oder drei Wochen würden ausreichen, um bereit zu sein"

Nichtsdestotrotz bleibt Coman fokussiert, um gut vorbereitet zu sein, wenn es wieder losgeht. "Ich denke, zwei oder drei Wochen würden ausreichen, um bereit zu sein", glaubt der Bayern-Star.

Es gehe ihm gesundheitlich gut und seitdem wieder ein reduziertes Teamtraining möglich ist, sogar noch etwas besser. "Auch wenn wir nur in kleinen Gruppen auf dem Platz stehen, macht es Spaß, wieder zu spielen und Tore zu erzielen", erklärt Coman. Noch mehr Spaß macht es freilich, wenn diese Tore dann irgendwann wieder in Pflichtspielen fallen ...

