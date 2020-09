Viel Arbeit steckte der FC Bayern in den vergangenen Jahren in seine Nachwuchsförderung, um nach langer Zeit wieder vermehrt Talente an die erste Mannschaft heranzuführen. Belohnt wurde dies unter anderem mit der Meisterschaft der zweiten Mannschaft in der 3. Liga, bei der viele Nachwuchskräfte eine tragende Rolle spielten. Wichtigen Anteil hatte auch Leon Dajaku, der vier Tore und vier Vorlagen beisteuerte. Belohnt wurde er dafür mit zwei Einsätzen in der ersten Mannschaft.