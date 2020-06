FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach jetzt live im TV, Livestream und Liveticker: Am 31. Bundesligaspieltag empfängt der FC Bayern München die Fohlen. Das Match wird am Samstag, 13. Juni, um 18:30 Uhr angestoßen und live im TV bei Sky Bundesliga 1 und im Livestream bei SkyGo übertragen. Bei Eurosport.de gibt es natürlich einen Liveticker zur Partie und alle News zur Bundesliga.

Am Samstag, 13. Juni kommt es in der Bundesliga zum Duell zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach. Anstoß ist um 18:30 Uhr. Die Bayern führen mit insgesamt 70 Punkten nach 31 Spieltagen die Tabelle an und haben sieben Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund. Die Münchner können am Samstag theoretisch vorzeitig Meister werden, falls der BVB in Düsseldorf verliert. Mönchengladbach hat realistische Chancen auf die Qualifikation für die Champions League.

Bundesliga Bayern ohne Davies, Cuisance von Beginn an: Flick überrascht gegen Gladbach VOR EINER STUNDE

Bundesliga: FC Bayern München - Mönchengladbach jetzt live im TV

"Sky" überträgt das Match zwischen dem FC Bayern und den Gladbachern live im TV bei Sky Bundesliga 1. Anstoß ist am Samstag, 13. Juni, um 18:30 Uhr.

FC Bayern - Gladbach: Die Bundesliga jetzt im Livestream

Das Match in der Allianz Arena am 31. Spieltag der Bundesliga wird im Livestream bei SkyGo gezeigt.

Play Icon WATCH Hat Bayern zu lange gezögert? Zwei Top-Klubs steigen angeblich in Perisic-Poker ein 00:02:01

Bundesliga: München - Gladbach jetzt im Liveticker

Eurosport.de bietet einen Liveticker zur Partie an. Hier gibt es alle Informationen zur Bundesliga-Saison.

FC Bayern - Borussia Mönchengladbach jetzt im Radio

Wie alle Matches der Bundesliga gibt es auch das Spiel zwischen dem FC Bayern und den Gladbachern im Radio bei Amazon.de.

Bayern - Gladbach live: Die Aufstellungen

So spielt der FC Bayern München: Neuer - Hernández, Alaba, Boateng, Pavard - Cuisance, Kimmich, Goretzka - Perisic, Zirkzee, Gnabry

So spielt Borussia Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus, Hofmann - Herrmann, Stindl, Thuram

FC Bayern - Gladbach: Das ist Bayerns Plan ohne Lewandowski und Müller

Der FC Bayern München muss gegen Borussia Mönchengladbach auf die Top-Scorer Robert Lewandowski und Thomas Müller verzichten. Für Trainer Hansi Flick eine äußerst ungewohnte Situation. Weil auch Thiago erst einmal raus ist, stellt sich dem Trainer im Topspiel der Bundesliga eine knifflige Aufgabe. Flick aber hat bereits einen Lösungsweg im Auge. Weiterlesen...

Bayern - Gladbach | FC Bayern dankt Müller-Wohlfahrt

Er behandelte schon Franz Beckenbauer und Gerd Müller, seit über 40 Jahren war Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt für die Gesundheit der Stars des FC Bayern verantwortlich - zum 30. Juni beendet der langjährige Mannschaftsarzt des Rekordmeisters und der Nationalmannschaft nun seine Tätigkeit beim FC Bayern. "Generationen von Spielern schulden Mull ihren größten Dank", betonte Karl-Heinz Rummenigge. Weiterlesen...

FC Bayern - Gladbach | Wichtige Erkenntnis: Bayern kann alles - nur nicht verwalten

Der FC Bayern München steht nach dem 2:1 (1:0)-Erfolg über Eintracht Frankfurt zum dritten Mal in Folge im DFB-Pokal-Finale und hat damit weiterhin Chancen auf das Triple. Der Weg ins Pokalfinale war jedoch steiniger als gedacht und offenbarte eine der wenigen Schwächen des Rekordmeisters unter Hans-Dieter Flick. Im Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach droht ein ähnlich enges Spiel, denn vorne gehen dem Rekordmeister die Scorer aus. Weiterlesen...

FC Bayern - Gladbach: Der Thiago-Ausfall und die Folgen

Thiago bleibt eines der Sorgenkinder beim FC Bayern München. Der Spanier fällt verletzungsbedingt erneut wochenlang aus, was seine Position bei Trainer Hansi Flick alles andere als stärkt. Zumal sich Ersatzmann Leon Goretzka seit Wochen in bestechender Form befindet. Wie ist es um die Zukunft von Thiago bestellt, dessen Vertragsverlängerung in München bereits unter Dach und Fach schien? Weiterlesen...

Bayern - Gladbach: Die vergangenen zehn Duelle

(sofern nicht anders angegeben, handelt es sich um Bundesligaspiele)

07.12.19: Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München 2:1

02.03.19: Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München 1:5

06.10.18: FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach 0:3

14.04.18: FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach 5:1

25.11.17: Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München 2:1

19.03.17: Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München 0:1

22.10.16: FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach 2:0

30.04.16: FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach 1:1

05.12.15: Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München 3:1

12.07.15: Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München 4:3 (Freundschaftsspiel)

Das könnte Dich auch interessieren: Liverpool-Legende warnt: Klopp könnte zu Bayern gehen

Play Icon WATCH #SotipptderBoss: Bayern knackt Gladbach - doch für den Titel reicht's noch nicht 00:03:14

Bundesliga Liverpool plötzlich Favorit bei Sancho? Kehl äußert sich zu Gerücht VOR 2 STUNDEN