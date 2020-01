Buzz

Der Youngster zeigt in der ersten Einstellung, wie er in München ankam und sich an seinem ersten Tag an der Säbener Straße präsentierte. Alphonso Davies trägt dabei ein schlichtes schwarzes Shirt und grüßt brav auf englisch mit einem kurzen "Hi!".

Der nächste Kameraschwenk bildet die Wandlung des kanadische Nationalspielers innerhalb des ersten halben Jahres in Deutschland ab. Der 19-Jährige trägt dabei ein Trikot des FC Bayern und lächelt das Vereinsmotto seines Klubs in die Kamera: "Mia san mia. Auf geht's."

Das Video endet mit Davies in traditioneller bayerischer Tracht, wie er seine Follower auf deutsch mit den Worten "Nach einem Jahr in Deutschland, Servus!" begrüßt.

Davies stand in der abgelaufenen Hinrunde in 21 Pflichtspielen für den Rekordmeister auf den Rasen und hat sich in den vergangenen Monaten zu einem echten Leistungsträger entwickelt

