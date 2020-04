Der Wechsel zu einem großen Klub ist für jeden Spieler etwas Besonderes und durchaus auch mit Berührungsängsten verbunden. Das galt 2019 auch für Bayerns heutigen Shootingstar Alphonso Davies. "Ich hatte diese Jungs seit meiner Kindheit im Fernsehen gesehen, und da war ich nun, sah sie persönlich, trainierte mit ihnen und spielte mit ihnen. Ich war sehr eingeschüchtert", sagte er im "Guardian".

Alphonso Davies ergänzte: "Als Arjen Robben sich mir vorstellte, konnte ich es einfach nicht glauben. Ich dachte nicht, dass dies der echte Robben war."

Im Winter 2019 wechselte Davies im Alter von 18 Jahren für zehn Millionen Euro von den Vancouver Whitecaps zu den Bayern. Vom fußballerisch mitunter beschaulichen Kanada zu einem der größten und bekanntesten Klubs der Welt gespickt mit zahlreichen Top-Stars - ein großer Sprung für einen jungen Kanadier.

Premier League Die Königstransfers des Fußballs: Als Klopp seine Kritiker Lügen strafte VOR 2 STUNDEN

Davies wusste lange nicht, welche Vereine ihn wollten

Zu dieser Zeit sollen auch zahlreiche andere großen Vereine, unter anderem der FC Chelsea und der FC Liverpool, an Davies interessiert gewesen sein. Er selbst wusste davon aber anscheinend wenig, wie er Englands Fußball-Idol Gary Lineker im "Guardian"-Interview erzählte: "Es gab Gerüchte, dass viele verschiedene Klubs mich beobachten würden, aber ich wusste nicht, welche genau das waren. Niemand hat mir etwas gesagt. Dann bekam ich eine Nachricht: 'Bayern München möchte Dich treffen.' Ich dachte: 'Oh mein Gott! Wirklich?' Es war sowohl aufregend als auch beängstigend."

Doch trotz der ganzen Aufregung war dieser Schritt auch überlegt, denn "ich musste mir einfach beweisen, dass ich auf diesem Level mithalten kann."

Davies verlängerte bis 2025

Diesen Beweis ist Davies spätestens seit dieser Saison niemandem mehr schuldig. In der aktuellen Spielzeit stand der 19-Jährige bisher 21-mal für die Bayern in der Bundesliga auf dem Platz, davon 17-mal in der Startelf. Auch auf internationaler Bühne glänzte er bereits mit vier Startelf-Einsätzen in der Champions League. Dabei gelangen ihm drei Torvorlagen.

In Zukunft dürften auch noch einige weitere Spiele für die Bayern hinzu kommen. Erst am Montag wurde er für seine starken Leistungen mit einer Vertragsverlängerung bis 2025 belohnt.

Das könnte Dich auch interessieren: Watzke schlägt Alarm: "Dann säuft die ganze Bundesliga ab"

(mit SID)

Play Icon WATCH Tauscht Manchester United Pogba gegen zwei PSG-Stars? 00:01:23

Special Kein Tag wie jeder andere: Bayerns 25. Meistertitel VOR 4 STUNDEN