Der FC Bayern könnte auf der Suche nach einem internationalem Offensivstar fündig geworden sein. Wie "tuttosport" berichtet, beschäftigt sich der Rekordmeister offenbar mit einer Verpflichtung von Juve-Star Paolo Dybala. Demnach sollen die Münchener derzeit ein Angebot für den 26-Jährigen vorbereiten. Bereits in der Vergangenheit wurde Dybala mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht.

Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge soll ein großer Fan des Argentiniers, dessen Vertrag bei Juventus Turin noch bis 2022 datiert ist, sein. Gegenwärtig habe die Alte Dame jedoch kein Interesse an einem Verkauf von Paolo Dybala.

Laut "tuttosport" könnte sich dies jedoch bereits in den kommenden Monaten ändern, da Juve aufgrund der gegenwärtigen Coronakrise wohl auf Transfererlöse angewiesen sein soll.

In einem Interview mit der "Welt am Sonntag" verriet FCB-Sportdirektor Hasan Salihamidzic erst kürzlich die Pläne des Rekordmeisters für den kommenden Transfersommer. "Wir wollen uns mit einem Toptalent aus Europa verstärken und auch einen internationalen Star nach München bringen, der die Qualität unserer Mannschaft hebt und der Mannschaft hilft, unseren Zuschauern ergebnisstarken und attraktiven Fußball zu bieten", so der 43-Jährige.

In der laufenden Spielzeit absolvierte Dybala 34 Partien für den Tabellenführer der Serie A, in denen er 25 Scorerpunkte sammelte (13 Tore, 12 Vorlagen).

