FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach live im TV, Livestream und Liveticker: Am 31. Bundesligaspieltag empfängt der FC Bayern München die Fohlen. Das Match wird am Samstag, 13. Juni, um 18:30 Uhr angestoßen und live im TV bei Sky Bundesliga 1 und im Livestream bei SkyGo übertragen. Bei Eurosport.de gibt es natürlich einen Liveticker zur Partie und alle News zur Bundesliga.

Am Samstag, 13. März kommt es in der Bundesliga zum Duell zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach. Anstoß ist um 18:30 Uhr. Die Bayern führen mit insgesamt 70 Punkten nach 31 Spieltagen die Tabelle an und haben sieben Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund. Die Münchner können am Samstag theoretisch vorzeitig Meister werden, falls der BVB in Düsseldorf verliert. Mönchengladbach hat realistische Chancen auf die Qualifikation für die Champions League.

Bundesliga "Weltweit einen Standard gesetzt": FC Bayern dankt Müller-Wohlfahrt VOR 4 STUNDEN

Bundesliga: FC Bayern München - Mönchengladbach live im TV

"Sky" überträgt das Match zwischen dem FC Bayern und den Gladbachern live im TV bei Sky Bundesliga 1. Anstoß ist am Samstag, 13. Juni, um 18:30 Uhr.

FC Bayern - Gladbach: Die Bundesliga im Livestream

Das Match in der Allianz Arena am 31. Spieltag der Bundesliga wird im Livestream bei SkyGo gezeigt.

Play Icon WATCH Hat Bayern zu lange gezögert? Zwei Top-Klubs steigen angeblich in Perisic-Poker ein 00:02:01

Bundesliga: München - Gladbach im Liveticker

Eurosport.de bietet einen Liveticker zur Partie an. Hier gibt es alle Informationen zur Bundesliga-Saison.

FC Bayern - Borussia Mönchengladbach im Radio

Wie alle Matches der Bundesliga gibt es auch das Spiel zwischen dem FC Bayern und den Gladbachern im Radio bei Amazon.de.

Bayern - Gladbach: Die vergangenen zehn Duelle

(sofern nicht anders angegeben, handelt es sich um Bundesligaspiele)

07.12.19: Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München 2:1

02.03.19: Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München 1:5

06.10.18: FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach 0:3

14.04.18: FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach 5:1

25.11.17: Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München 2:1

19.03.17: Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München 0:1

22.10.16: FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach 2:0

30.04.16: FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach 1:1

05.12.15: Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München 3:1

12.07.15: Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München 4:3 (Freundschaftsspiel)

Das könnte Dich auch interessieren: Liverpool-Legende warnt: Klopp könnte zu Bayern gehen

Play Icon WATCH #SotipptderBoss: Leipzig kehrt in Hoffenheim in die Erfolgsspur zurück 00:03:14

Bundesliga Nicht nur Zirkzee: Das ist Bayerns Plan ohne Lewandowski und Müller VOR 5 STUNDEN

Play Icon