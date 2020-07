Seit Wochen zieht sich der Vertragspoker um die Bayern-Stars Thiago und David Alaba nun schon in die Länge. Beide Spieler könnten den Verein noch in diesem Sommer verlassen. Seit der Pressekonferenz zur Vorstellung von Leroy Sané herrscht nun - zumindest von Seiten des Klubs - etwas mehr Klarheit. Besonders Karl-Heinz Rummenigge steckte das Feld des Vereins mit markanten Worten ab.

Die Kamera schwenkte immer wieder über ihn hinweg.

Da saß er, der neue Superstar des FC Bayern: Leroy Sané. Im Pressekonferenzraum des FC Bayern an der Säbener Straße. Der Rekordmeister hatte zu einer virtuellen Fragerunde geladen, um den Nationalspieler nun auch offiziell vorzustellen.

Eigentlich sollte es um die neue Nummer 10 der Roten gehen. Doch weil auch die Vereinsoberen Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic mit auf dem Podium saßen und Sané seine Beweggründe für den eigenen Tapetenwechsel ohnehin einen Tag zuvor in einem ausschweifenden Interview dargelegt hatte, fand sich im Laufe der Veranstaltung ein anderes Thema.

Eines, zu dem der 24-Jährige da oben auf dem Podium nichts beitragen konnte. Ob David Alaba und Thiago denn in Zukunft gemeinsam mit Sané für die Münchner spielen würden oder eben nicht, diese Frage stand im Raum. Um beide Stars ranken sich seit Wochen Wechselgerüchte.

Und so schwenkte die Kamera munter von rechts, wo Sportvorstand Salihamidzic saß, immer wieder nach links, wo Vorstand Kahn und der Vorsitzende des Gremiums Rummenigge Platz genommen hatten.

Besonders Rummenigge war in Redelaune.

Alaba zögert, Thiago hat sich längst entschieden

Der 64-Jährige machte mehr als deutlich, was mit dem FC Bayern in diesem Sommer zu machen ist und was eben nicht.

Dabei richtete er einen Großteil seiner Worte an Alaba und seine Berater. Der Österreicher hat sich noch nicht entschieden, ob er den ihm vorgelegten Vertrag unterschreiben soll, pokert seit Wochen.

Bei Thiago ist die Sache klarer. "Er hat uns klar mitgeteilt, dass er zum Ende seiner Karriere hin gerne nochmal bei einem anderen Klub spielen möchte", verriet Rummenigge. Bislang sei aber noch kein potentieller neuer Arbeitgeber für den Spanier aufgekreuzt. Ein Abgang ist deswegen noch lange nicht ausgemacht - aber eben sehr wahrscheinlich.

Forderung bei über 20 Millionen Euro pro Jahr?

Alaba hingegen kann sich einen Verbleib bei seinem Heimatklub sehr wohl vorstellen. Auch der Verein will "natürlich" gern verlängern. Das - und daran ließ Rummenigge keinen Zweifel - sei "Option A". Eine Einigung erscheint derzeit aber durchaus unwahrscheinlich.

"Dass es bei Vertragsverhandlungen immer um Finanzen geht, ist kein Geheimnis. Wir haben die Karten offen auf den Tisch gelegt, jetzt liegt es bei David und seinen Beratern", stellte der 64-Jährige klar und fügte mit Nachdruck an: "Bei den Gehältern scheint der eine oder andere Berater der Meinung zu sein, dass die Sonne trotz Corona noch hell scheint. Dem ist aber nicht so."

Ein klarer Hinweis an Alabas neuen Berater Pinhas Zahavi, den Bogen nicht zu überspannen. Wie die "Bild" berichtete, fordert der Israeli über 20 Millionen Euro pro Jahr für seinen Klienten.

Begründung: Alaba sei in Windeseile zu einem der besten Innenverteidiger der Welt aufgestiegen. So müsse er dann eben auch bezahlt werden.

Rummenigge will keinen "Corona-Sale"

Das Ergebnis dieser Rechnung will man beim FC Bayern aber nicht so einfach hinnehmen. Zwar wird die Entwicklung des österreichischen Eigengewächses intern mit viel Applaus bedacht. In der angespannten finanziellen Lage durch die grassierende Pandemie will man aber besonnen agieren.

Heißt im Klartext: Wenn das Alaba-Camp seine Forderungen nicht senkt und sich auf einen Kompromiss einlässt, muss man einen Klub finden, der den eigenen finanziellen Ansprüchen genügt - in Sachen Gehalt und Ablösesumme.

Rummenigge jedenfalls ließ mehr als deutlich durchblicken, dass man den 28-Jährigen nicht ohne gehörige Gegenleistung ziehen lassen will.

"Wir beschäftigen uns sowieso erst ab einer gewissen Summe mit einem Verkauf", sagte der Vorstandsboss. Und weiter: "Wir lesen ja immer von Summen, über die wir hier intern schmunzeln. Es wird beim FC Bayern keinen Summer-Sale wegen Corona geben." Gilt übrigens auch für Thiago.

Alaba und Thiago: Kein Abgang vor der Champions League

Die Bayern-Bosse haben also im Poker um zwei ihrer Leistungsträger den zweiten Gang eingelegt und den eigenen Verein in eine starke Ausgangsposition gebracht. 'Wir haben alle Optionen, lassen uns nicht unter Druck setzen und sitzen im Zweifel am längeren Hebel', war die eindeutige Botschaft an die Verhandlungspartner.

Nun liegt der Ball bei Alaba und Thiago. Die Spieler müssen sich klar positionieren.

Zunächst aber sollen sich beide auf die Champions League konzentrieren. Dort gehört der FC Bayern zu den Favoriten auf den Titel.

"Thiago und David werden teilnehmen und das Achtelfinale gegen Chelsea bestreiten. Das steht fest", so Rummenigge. "Wenn wir uns qualifizieren, folgt danach das Finalturnier in Lissabon. Sie werden auf jeden Fall auch dieses Turnier spielen. Danach wird man weitersehen."

