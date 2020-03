Seit 129 Tagen ist Hansi Flick nun Cheftrainer beim FC Bayern und nirgendwo sonst in der Republik dürfte die tolle Entwicklung des 55-Jährigen und seiner Mannschaft mit derart großem Stolz verfolgt werden wie in Mückenloch und Bammental.

In den beiden kleinen Orten östlich von Heidelberg machte Flick einst seine ersten Schritte als Junioren-Fußballer - und auch heute noch schaut man in der Heimatregion des Ex-Profis genau hin, wie es mit dessen Trainer-Karriere weitergeht. Man sei stolz auf Flick, betonte Udo Knauf, Vorsitzender des BSC Mückenloch, gegenüber der "Bild". Toll sei außerdem, "dass er immer noch bescheiden ist".

Diese drei Positionen will Flick stärken

Bescheiden ja, aber Flick kennt auch den Wert seiner Arbeit. Aus dem ehemaligen D-Jugend-Spieler der BSC Mückenloch ist der Erfolgstrainer des mit knapp 300.000 Mitgliedern größten Klubs der Welt geworden. Flick hat sich den Status erkämpft, auch öffentlich klare Forderungen zu stellen, wenn er Verbesserungspotenzial erkennt - wie bei der Besetzung seines Kaders:

" Es gibt elf Positionen, von denen wir aktuell zum Beispiel acht doppelt besetzt haben. Bei drei Positionen müssen wir nachlegen. "

Konkret wurde der Trainer nicht, dennoch ist klar, welche Baustellen gemeint sind. Die Bayern brauchen endlich einen Back-up für den derzeit verletzten Goalgetter Robert Lewandowski. Ein weiterer Rechtsverteidiger soll ebenfalls verpflichtet werden, genauso ein zentraler Mittelfeldspieler.

Darum stellt Flick jetzt seine Forderungen

Der Zeitpunkt, an dem Flick mit seinen klaren Forderungen an die Öffentlichkeit geht, kommt nicht von ungefähr. In allen drei Wettbewerben - Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League - geht es nun in die entscheidende Phase der Saison. Die Bayern peilen das Triple an, es könnten aber genau die von Flick angesprochenen Personalengpässe sein, die letztlich den Traum platzen lassen.

Mit seinen Aussagen hat der Trainer, und das ist clever, schon im Vorfeld eines möglichen Scheiterns auf die Probleme hingewiesen. Darüber hinaus zeigt Flick, dass er auch perspektivisch denkt, die kommende Saison und den langfristigen Erfolg des Vereins im Blick hat.

Lewandowski "schwer zu ersetzen"

Die Frage, was eigentlich passiere, wenn Lewandowski länger ausfällt, sorgt im Umfeld des Klubs seit Jahren für Debatten. Seit Ende Februar ist es nun soweit, der Pole fehlt aufgrund einer Schienbeinverletzung wochenlang. Ersetzt hat ihn beim 6:0 in Hoffenheim und beim 2:0 gegen den FC Augsburg Joshua Zirkzee. Der machte seine Sache zwar hervorragend, ist mit 18 Jahren aber noch längst kein kompletter Spieler und muss behutsam aufgebaut werden. "Er hat Talent, muss aber an gewissen Dingen arbeiten", sagt Flick.

Lewandowski sei "derzeit schwer zu ersetzen. Aber unsere Mannschaft wächst auch daran, seine Verletzung als Team wegzustecken und zu kompensieren", so der Coach weiter. Langfristig werden die Münchner aber einen weiteren Mittelstürmer brauchen.

Robert LewandowskiSID

Das gilt auch für Rechtsverteidiger-Position, wo Benjamin Pavard gesetzt und Álvaro Odriozola die Alternative ist. Nur: Letzterer ist lediglich bis Saisonende von Real Madrid ausgeliehen und in erster Linie als kurzfristige Verstärkung eingeplant, um die dünne Personaldecke ein wenig zu entlasten. Passend dazu sind Spekulationen aufgekommen, wonach der FC Bayern seine Fühler nach Sergino Dest ausgestreckt haben soll. Der 19-Jährige von Ajax Amsterdam wäre eine Investition in die Zukunft und nach Torwart Alexander Nübel der zweite Transfer für die kommende Spielzeit.

Während der personelle Bedarf im zentralen Angriff und auf der rechten Außenverteidiger-Position sofort ins Auge fällt, kommen für die dritte Position, die Flick gestärkt sehen will, zwei Bereiche infrage. Dem Bundesliga-Tabellenführer würde sowohl ein neuer Flügelstürmer als auch ein Mann vom Typ Joshua Kimmich für das zentrale Mittelfeld gut zu Gesicht stehen.

Löst Perišić das Problem auf den Flügeln?

Ein wirkliches Problem haben die Bayern aktuell, was die Außenstürmer anbelangt. Eine funktionierende Flügelzange gehört zur DNA des Münchner Spielsystems, derzeit steht mit Serge Gnabry aber nur ein echter Flügelstürmer zur Verfügung. Kingsley Coman und Ivan Perišić, beide für die linke Außenbahn vorgesehen, sind angeschlagen beziehungsweise verletzt. Flick muss improvisieren, gegen Augsburg etwa übernahm Philippe Coutinho den Part.

Mittelfristig könnte der FCB die Baustelle aber schließen, hat man bei Perišić doch eine Kaufoption. Der kroatische Vize-Weltmeister kam zu Saisonbeginn von Inter Mailand an die Säbener Straße, die Bayern können ihn für 20 Millionen Euro im Sommer fest verpflichten. "Ivan wird uns mit seiner langjährigen Erfahrung auf internationalem Top-Niveau sofort weiterhelfen", hatte Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach der Verpflichtung erklärt - und recht behalten. Der 31-Jährige fügte sich schnell ein und stellte seine Klasse unter Beweis.

Ivan PerišićGetty Images

Perišić selbst will ebenfalls bleiben. "Das ist mein Wunsch. Dafür werde ich alles tun, was in meiner Macht steht", so der Offensivspieler gegenüber "The Athletic". Die Bayern wären wohl gut beraten, dem Wunsch des Profis zu entsprechen.

Ein Typ wie Kimmich würde helfen

Gut möglich, dass Flick in Sachen Transfers aber zunächst im zentralen Mittelfeld aktiv werden möchte. Dort schalten und walten im Moment Kimmich und Thiago Alcántara auf der Doppelsechs. Theoretisch wäre Javi Martínez in der Lage, einzuspringen.

Der Spanier ist aber, auch aufgrund zahlreicher Verletzungen, nicht mehr in der Form, um einen Sechser à la Kimmich zu geben. Darüber hinaus zieht es den 31-Jährigen in die Heimat zurück, Gerüchte um einen Wechsel zu Athletic Bilbao halten sich hartnäckig.

Filcks Zukunft bleibt offen

Flick teilt unterdessen mit, worauf es ihm generell im Hinblick auf Transfers ankommt. "Es ist wichtig, dort das richtige Auge zu haben - und eben auch die Möglichkeit, Vorschläge abzulehnen." Der Verein müsse wissen: "Für was stehen wir? Wo wollen wir hin? Mit welchem Trainer und welchen Spielern wollen wir die Ziele erreichen?"

Es ist nämlich so, dass neben der Kaderplanung auch die Trainerplanung noch voll im Gange ist. Flick hat seinen Vertrag noch nicht über das Saisonende hinaus verlängert. Er sei im Moment "absolut zufrieden damit, wie die Dinge sind". In den nächsten Wochen werde man dann mehr wissen.

Es ist aber ziemlich sicher, dass die Freude bei allen Beteiligten groß wäre, wenn Hansi Flick dem Klub erhalten bleiben würde - und in Mückenloch und Bammental wäre man noch ein wenig stolzer ...

