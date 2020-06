Der FC Bayern München hat durch das 1:0 bei Werder Bremen die achte Deutsche Meisterschaft in Folge klar gemacht. Zwar musste die obligatorische Weißbierdusche ausfallen, doch sowohl Spieler als auch Verantwortliche zeigten sich froh und erleichtert und verrieten die weitere Abendplanung. Die Stimmen.

Hansi Flick (Trainer FC Bayern) in der "ARD" ...

... über ein verrücktes Jahr: "Ich habe schon Einiges im Fußball erlebt und weiß, dass sich viele Dinge sehr schnell ändern können. Vor einem Jahr war ich noch irgendwo mit der Familie im Urlaub, weil ich eine Auszeit genommen habe. Das es sich so entwickelt, habe ich nicht gedacht. Ich war damals sehr froh, dass ich das Amt bekommen habe."

... die Meisterschaft: "Für die Entwicklung muss man der Mannschaft einfach ein Riesenkompliment machen. Sie haben voll umgesetzt, was wir vorgegeben haben. Das hat man in jedem Spiel gesehen. Sie waren unfassbar motiviert. Auch am Ende, als es darauf ankam, Kampfgeist zu zeigen, das hat sie auch hervorragend umgesetzt. Im Großen und Ganzen haben wir einen sehr erfolgreichen und attraktiven Fußball gespielt und das macht uns als Trainerteam sehr stolz. Ich muss den Hut vor der Mannschaft ziehen. Gleichzeitig muss ich aber auch dem Trainerteam und meinem Staff danken, weil sie die Spieler da hingebracht haben, dass sie auch wieder schnell fit waren und sich nach den Strapazen erholt haben. Für mich war das einfach ein gelungenes Miteinander und Teamgeist, den man gespürt hat."

Thomas Müller (FC Bayern) in der "ARD" ...

... über die Bedeutung der Meisterschaft: "Wir mussten hart kämpfen, aber das beschreibt ein bisschen die Situation der letzten Wochen. Wir sind drangeblieben. Der Kampfgeist, unabhängig von der Qualität, ist enorm. Dieses Comeback, das wir gestartet haben und die Art und Weise, wie wir in der Rückrunde aufgetreten sind. Ich hatte selten so viele emotionale Momente in Bundesliga-Spielen, egal ob in Dortmund oder auch heute. Wenn ich mir die Jungs anschaue, dieses gemeinsame Ziel, das wir erreicht haben, dann erfüllt das einen auch mit Stolz."

... über eine kleine Feier am Abend: "Wir werden uns regelkonform dem Abend widmen und den Emotionen erstmal freien Lauf lassen, aber es hat sich in der Corona-Zeit so ein Esskonzept entwickelt, dass jeder einen Einzeltisch hat, das müssen wir auch nicht unbedingt aufgeben. In zwei Meter Entfernung mit ein bisschen Abstand kann man trotzdem das Glas heben."

Karl-Heinz Rummenigge (Vorstandsvorsitzender FC Bayern) in der "ARD" ...

... über die Meisterschaft: "Hansi Flick hat das vom ersten Moment großartig gemacht. Das war am Ende der Grundstein, dass wir heute die achte Meisterschaft feiern können."

Manuel Neuer (Torhüter FC Bayern) in der "ARD" ...

... über die Abendgestaltung: "Es wird schon noch angestoßen. Phonzie (Alphonso Davies, Anm. d. Red.) hat die Musik-Box angemacht und sorgt jetzt für Stimmung."

Herbert Hainer (Präsident FC Bayern) in der "ARD" ...

... über die Leistung der Mannschaft: "Ich finde das überragend, was die Mannschaft geleistet hat. Auch die Rückrunde und die Zeit während der Corona-Pause, die ja nicht für alle Teams einfach war, haben wir unheimlich gut genutzt und überstanden."

... über die Feier am Abend: "Wie Thomas Müller das schon gesagt hat, verhalten wir uns absolut regelkonform. Wir dürfen nicht zur Mannschaft, das ist auch den Regeln entsprechend. Ich hoffe, dass wir noch eine Minibar irgendwo in unseren Zimmern finden, wo wir noch ein Gläschen trinken können."

Davy Klaassen (Werder Bremen) in der "ARD" ...

... über den FC Bayern: "Sie sind mit Abstand die beste Mannschaft der Liga. Das haben sie bis auf den Anfang die ganze Saison gezeigt."

Florian Kohfeldt (Werder Bremen) in der "ARD" ...

... über den FC Bayern: "Meinen herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern München. Eine überragende Leistung, das über fast zehn Jahre so konstant zu machen."

