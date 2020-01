Costa hat nach "Sky"-Informationen dem FC Bayern eine klare Absage erteilt. "Er hat uns zu einer möglichen Rückkehr im Winter zum FC Bayern gesagt, 'das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen'", sagte Max Bielefeld. Der "Sky"-Transferexperte gab an, persönlich mit dem Brasilianer gesprochen zu haben.

Auch Costas Klub Juventus Turin erteilte einem möglichen Wechsel des 29-Jährigen eine klare Absage. Bielefeld berichtete weiter:

" Wir haben auch die Info bekommen, dass Juventus ihn auf gar keinen Fall in diesem Winter abgeben würde. "

FC Bayern: Spieler wollen Costa offenbar zurück

Der Mannschaftsrat des FC Bayern hatte sich zuvor laut "Sport Bild" für eine Verstärkung im offensiven Bereich ausgesprochen. Spätestens seit der Kapselverletzung von Flügelakteur Kingsley Coman, sind die Münchner auf den Außenpositionen dünn besetzt.

War von 2015 bis 2017 für den FC Bayern am Ball: Douglas CostaGetty Images

Kapitän Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Thomas Müller, David Alaba und Robert Lewandowski sollen sich demnach zusammengesetzt und mögliche Kandidaten diskutiert haben. Dabei soll auch über Douglas Costa gesprochen worden. Der Mannschaftsrat habe den Daumen für eine Rückkehr des 29-Jährigen gehoben.

FC Bayern: Leroy Sané soll wohl im Sommer kommen

Eine Leihe Costas bis Sommer würde auf den ersten Blick für beide Parteien durchaus Sinn machen. Der brasilianische Nationalspieler kam bei Juventus Turin unter Trainer Maurizio Sarri in dieser Saison in der Serie A nur zehnmal zum Einsatz, darunter nur einmal über 90 Minuten. Achtmal wurde der Offenivakteur lediglich eingewechselt. Zudem lief Costa in der Champions League bislang nur 20 Minuten für die "Alte Dame" auf.

Der FC Bayern wird im Sommer wohl einen erneuten Angriff wagen, um Leroy Sané von Manchester City loszueisen. Bis dahin hätte Costa aushelfen können und wäre wohl zu mehr Einsatzzeiten gekommen als bei "Juve". Doch nach dem klaren Statement von Costa muss sich der FC Bayern offenbar woanders nach einer Verstärkung umschauen.

