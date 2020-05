FC Bayern München - Eintracht Frankfurt live im TV, Livestream und Liveticker: Am 27. Bundesligaspieltag empfängt der FC Bayern München die Frankfurter. Das Match wird am Samstag, 23. Mai, um 18:30 Uhr angestoßen und live im TV bei Sky Bundesliga 1 und im Livestream bei SkyGo übertragen. Bei Eurosport.de gibt es natürlich einen Liveticker zur Partie und alle News zur Bundesliga.

Am Samstag, 23. Mai, kommt es in der Bundesliga ab 18:30 Uhr zum Duell zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt. Die Bayern führen mit insgesamt 58 Punkten die Tabelle an. Die Frankfurter liegen mit 28 Zählern im hinteren Tabellendritten und haben noch fünf Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz.

Bundesliga Frankfurt verlängert mit Routinier um ein weiteres Jahr VOR 2 STUNDEN

FC Bayern - Frankfurt: Die Bundesliga live im TV

"Sky" überträgt das Match zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt am zweiten Spieltag nach der Pause aufgrund der Corona-Pandemie am Samstag live im TV bei Sky Bundesliga 1.

FC Bayern München - Eintracht Frankfurt im Livestream

Das Match in der Allianz Arena am 27. Spieltag der Bundesliga wird im Livestream bei SkyGo gesendet.

Play Icon WATCH Neuer Verteidiger? FC Bayern beobachtet offenbar Gladbach-Star 00:01:17

München - Frankfurt im Liveticker

Eurosport.de bietet einen Liveticker zur Partie an. Hier gibt es alle Informationen zur aktuellen Bundesliga-Saison.

FC Bayern München - Eintracht Frankfurt: Bundesliga im Radio

Wie alle Matches der Bundesliga gibt es auch das Spiel der Frankfurter in München im Radio bei amazon.de.

Die letzten zehn Duelle:

(sofern nicht anders angegeben, handelt es sich um Bundesligaspiele)

02.11.2019: Eintracht Frankfurt - FC Bayern München 5:1

18.05.2019: FC Bayern München - Eintracht Frankfurt 5:1

22.12.2018: Eintracht Frankfurt - FC Bayern München 0:3

12.08.2018: Eintracht Frankfurt - FC Bayern München 0:5 (Supercup)

19.05.2018: FC Bayern München - Eintracht Frankfurt 1:3 (DFB-Pokal)

28.04.2018: FC Bayern München - Eintracht Frankfurt 4:1

09.12.2017: Eintracht Frankfurt - FC Bayern München 0:1

11.03.2017: FC Bayern München - Eintracht Frankfurt 3:0

15.10.2016: Eintracht Frankfurt - FC Bayern München 2:2

02.04.2016: FC Bayern München - Eintracht Frankfurt 1:0

Play Icon WATCH Ausverkauf bei Juve? Vier Superstars angeblich vor dem Aus 00:01:17

Bundesliga Rummenigge gegen Gehalt-Offenlegung: "Würde nur Neiddebatte anstoßen" VOR 4 STUNDEN

Play Icon