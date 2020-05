Bayern München kam etwas schwer aus den Startlöchern, sieht sich für den Showdown in einer Woche bei Borussia Dortmund aber gerüstet. Dass der BVB jedoch spielerisch deutlich besser startete, ist auch den Bayern nicht verborgen geblieben. Daher forderte Trainer Hansi Flick: "Jeder Einzelne kann seine Sache noch etwas besser machen." Irritationen gibt es derweil im Vertrags-Poker mit Manuel Neuer.

Gruselkick? So weit wollte Hansi Flick nicht gehen. "Geister habe ich keine gesehen, es waren halt keine Zuschauer im Stadion", sagte der Trainer von Bayern München, der für die zehn ausgewählten Journalisten in der Alten Försterei über die Anzeigetafel zugeschaltet war. Zum Schaudern empfand Flick auch nicht die Leistung seines Starensembles beim Restart in der Bundesliga, obwohl der Bayern-Motor noch gestottert hatte.

"Ein paar Schwierigkeiten am Anfang" räumte der Bayern-Coach nach dem glanzlosen 2:0 (1:0)-Pflichtsieg bei Union Berlin ein, "am Ende haben wir aber souverän gewonnen." Klar ist aber auch: Für den mit Spannung erwarteten Showdown in einer Woche bei Borussia Dortmund (26.05.) muss sich der Rekordmeister spielerisch steigern.

Dass beim großen Titelrivalen der Ball schon deutlich flüssiger lief und die Angriffe zielgerichteter vorgetragen wurden, haben auch die Münchner registriert. "Das Spiel in Dortmund wird entscheiden, wie spannend und eng es in den nächsten Wochen wird, ganz klar", sagte Thomas Müller bei "Sky".

Flick: "Jeder kann seine Sache noch etwas besser machen"

Auf jeden Fall wollen die Bayern mit dem derzeitigen Vier-Punkte-Vorsprung in das Top-Duell gehen. "Jeder Einzelne kann seine Sache noch etwas besser machen. Das müssen wir versuchen im nächsten Spiel gegen Frankfurt auf den Platz zu bringen", forderte Flick daher mit Blick auf das Samstag-Spiel gegen die Eintracht. Der 55-Jährige sah sein Team aber auch schon gegen Union auf einem guten Weg: "Wenn man 70 Prozent Ballbesitz hat, ist schon eine gewisse Dominanz da."

Es brauchte jedoch einen Elfmeterpfiff, damit die Bayern gegen tapfer kämpfende Berliner mehr Sicherheit gewannen. Robert Lewandowski, dem nach seiner Knieverletzung und der Spielpause sichtlich der Rhythmus fehlte, verwandelte vom Punkt zu seinem 26. Ligatreffer (40.). Damit ist es wieder ein Tor weniger bis zum legendären 40-Tore-Rekord von Gerd Müller aus der Saison 1971/72.

Flick traut Lewandowski 40 Tore zu

"Das wird nicht einfach, aber er hat die Qualität. Wenn es einer packt, dann ist er das", meinte Flick. Der polnische Starstürmer sei "topfit", aber gegen Union hätten ihn die Teamkollegen "noch besser ins Spiel einbinden" müssen.

Von Beginn an voll auf der Höhe war Manuel Neuer, der einen Gegentreffer mit zwei, drei starken Paraden verhinderte. Auch nach dem Abpfiff war der Nationaltorwart im Abwehr-Modus: Den öffentlichen Vorstoß von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in Sachen Vertragsverlängerung ("Eine Ehe, die auch in Zukunft Bestand haben wird") kassierte Neuer nur wenig später wieder ein.

Vertragsverlängerung: Neuer bremst Euphorie von Rummenigge

"Im Moment gibt es nichts zu verkünden, Stillschweigen ist angesagt", betonte der 34-Jährige. Beide Seiten seien zwar "optimistisch, aber es ist überhaupt noch nichts klar". Auch sei es "nicht vonnöten", schon "jetzt eine Entscheidung zu treffen".

Der Weltmeister von 2014 hatte sich zuletzt darüber echauffiert, dass Details der Vertragsgespräche an die Öffentlichkeit geraten waren. Sein Vertrag läuft im Sommer des kommenden Jahres aus.

(SID)

