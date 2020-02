Joshua Kimmich ist ein Mann offener Worte. Der 24-Jährige hatte schon vor der 7:2-Gala in der Champions League bei Tottenham Hotspur moniert, dass man beim FC Bayern "so ein bisschen unserem Anspruch" hinterherlaufe.

Nach dem Kantersieg in London betonte er, dass "auch gegen Tottenham nicht alles super" gewesen sei.

Rummenigge und an Salihamidzic rügen Kimmich

Die Offenheit des defensiven Mittelfeldspielers kam und kommt im Verein nicht überall gut an. Der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic rügten den Nationalspieler damals umgehend für sein Vorpreschen. Scholl legte nun nach:

" Er ist derjenige, der mit seinen 24 glaubt, permanent den Finger in irgendeine Wunde legen zu müssen, was ich schwierig finde. Dafür ist er einfach noch nicht gestanden genug. "

Die "ganzen Äußerungen und Interviews, das war ein bisschen viel für mich", so Scholl weiter. Daher sei ihm auch der Greta-Thunberg-Vergleich eingefallen.

Flick stärkt Kimmich den Rücken

Gut für den Gescholtenen: Der Mann, der aktuell sein direkter Vorgesetzter ist, sieht das komplett anders. "Joshua ist ein wichtiger Spieler. Er hat eine Schlüsselposition", erklärte Trainer Hansi Flick. Kimmich dürfe sich gerne äußern:

" Ich mag Spieler, die vorangehen und ihre Meinung sagen. Er ist auf einem sehr guten Weg, ich bin mit seiner Entwicklung sehr zufrieden. "

Umso mehr, als dass die mahnende Worte des Bayern-Stars zu helfen scheinen.

Kimmich: "Mich verbiegt keiner"

Nach einer durchwachsenen Hinrunde haben sich die Münchner mit sechs Siegen in Serie die Tabellenführung in der Bundesliga zurückerobert - am Sonntag hat der Meister darüber die Chance, im Spitzenspiel gegen RB Leipzig (ab 18:00 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) den Vorsprung auszubauen.

Sollte das Vorhaben misslingen, wird Kimmich höchstwahrscheinlich wieder deutliche Worte finden. "Mich verbiegt keiner", hat er schon vor ein paar Monaten betont. So viel steht fest: Es wird sich auch in Zukunft lohnen, zuzuhören, wenn Kimmich sich öffentlich zu Wort meldet.

