FC Bayern München - FC Augsburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am Sonntag, 8. März kommt es in der Bundesliga zum Duell zwischen dem FC Bayern München und dem FC Augsburg. Anstoß ist um 15:30 Uhr. Die Bayern führen mit insgesamt 52 Punkten nach 24 Spieltagen die Tabelle an. Der FC Augsburg hat aktuell 27 Zähler auf dem Konto und kann heute wichtige Zähler im Kampf gegen den Abstieg schaffen.

Bundesliga: FC Bayern München - FC Augsburg heute live im TV

"Sky" überträgt das Match zwischen dem FC Bayern und dem FC Augsburg am Sonntag live im TV bei Sky Bundesliga 1.

FC Bayern - Augsburg: Die Bundesliga heute im Livestream

Das Match in der Allianz Arena am 25. Spieltag der Bundesliga wird im Livestream bei SkyGo gesendet.

Video - Flick über Zirkzee: "Sehr talentierter Spieler, aber..." 02:39

Bundesliga: München - Augsburg heute im Liveticker

Eurosport.de bietet einen Liveticker zur Partie an. Hier gibt es alle Informationen zur Bundesliga-Saison.

FC Bayern München - FC Augsburg heute im Radio

Wie alle Matches der Bundesliga gibt es auch das Spiel zwischen dem FC Bayern und dem FC Augsburg im Radio bei amazon.de.

Bayern - Augsburg: Die letzten zehn Duelle

(sofern nicht anders angegeben, handelt es sich um Bundesligaspiele)

19.10.19: FC Augsburg - FC Bayern München 2:2

FC Augsburg - FC Bayern München 2:2 15.02.19: FC Augsburg - FC Bayern München 2:3

FC Augsburg - FC Bayern München 2:3 25.09.18: FC Bayern München - FC Augsburg 1:1

FC Bayern München - FC Augsburg 1:1 07.04.18: FC Augsburg - FC Bayern München 1:4

FC Augsburg - FC Bayern München 1:4 18.11.17: FC Bayern München - FC Augsburg 3:0

FC Bayern München - FC Augsburg 3:0 01.04.17: FC Bayern München - FC Augsburg 6:0

FC Bayern München - FC Augsburg 6:0 29.10.16: FC Augsburg - FC Bayern München 1:3

FC Augsburg - FC Bayern München 1:3 26.10.16: FC Bayern München - FC Augsburg 3:1 (DFB-Pokal)

FC Bayern München - FC Augsburg 3:1 (DFB-Pokal) 14.02.16: FC Augsburg - FC Bayern München 1:3

FC Augsburg - FC Bayern München 1:3 12.09.15: FC Bayern München - FC Augsburg 2:1

