Noch ist die finanzielle Lage beim FC Bayern nicht kritisch. Man habe "gut gewirtschaftet in den vergangenen Jahren", erläutert Dreesen in einer Mitteilung des Vereins, der dadurch in der Lage sei, "auch Krisen zu meistern".

Entscheidend für die Gesundheit des Klubs ist der Faktor Zeit.

"Wir können heute nicht sagen, wie lange diese Krise andauert und welche weiteren Maßnahmen über die bereits getroffenen richtigen Schritte zur Bekämpfung des Coronavirus getroffen werden", so Dreesen, der seit Februar 2013 dem Vorstand des FC Bayern angehört. Die derzeitige Unsicherheit habe natürlich Folgen:

" Das bedeutet, dass auch der FC Bayern - wie jedes andere Unternehmen in Deutschland auch - bei einer länger andauernden Krise eine noch schwierigere Situation bewältigen muss. "

Es sei nicht abzuschätzen, "wie die wirtschaftlichen Auswirkungen bei einer Verschärfung der Lage sein werden". Das hänge auch damit zusammen, dass die Rahmenbedingungen nicht allein vom FC Bayern beeinflussbar seien. "Ob ein Wettbewerb gespielt wird oder nicht, hat für uns nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich bedeutende Auswirkungen", sagt Dreesen.

FC Bayern: Kein Grund zum Aufatmen

Immerhin: Der FC Bayern gilt als einer der wirtschaftlich gesündesten Topvereine Europas und belegte in der vergangenen Saison im vom Wirtschaftsunternehmen Deloitte vorgelegten Ranking der umsatzstärksten Fußball-Vereine der Welt mit 660,1 Millionen Euro Platz vier. Am 30. Juni 2019 verfügte der FCB über ein Eigenkapital von 497,4 Millionen Euro. Zum Vergleich: Für Borussia Dortmund wurden 398,5 Millionen ausgewiesen, für Werder Bremen 13,6, Schalke stand bei null.

Reserven sind also vorhanden in München, Grund zum Aufatmen gibt es aber nicht.

Es gehe nun darum, "die sich stetig verändernde Lage immer wieder neu einzuschätzen", betont Dreesen. Nur so könne der Profi-Fußball seine Zukunft absichern:

" Im nationalen und internationalen Fußball stehen Vereine, Ligen und Verbände vor einer riesigen Herausforderung mit auch existenziellen Sorgen. "

Oberste Priorität hat aktuell aber nicht die finanzielle Perspektive, das stellte Karl-Heinz Rummenigge klar: "Der FC Bayern", so der Vorstandsvorsitzende, unterstütze "jede Maßnahme der bayerischen Landesregierung, weil es gegenwärtig für uns alle nur ein Ziel geben kann: Die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen."

Man wolle eine Vorbildrolle einnehmen. "Theoretisch könnten unsere Profis in kleinen Gruppen von vier, fünf Spielern über den Tag verteilt auch auf unserem Trainingsgelände an der Säbener Straße trainieren, denn das ist ihr Arbeitsplatz. Aber wir haben gemeinsam mit dem Trainerteam entschieden, darauf zu verzichten", sagt Rummenigge. "Wir müssen hier alle mit Disziplin und Kreativität handeln."

"Gut präpariert für alles, was kommen könnte"

Daher haben sich die Bayern auch auf mögliche Verschärfungen der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie eingestellt. "Wir sind vorbereitet für eine denkbare Ausgangssperre, dafür haben wir Home-Office-Lösungen erarbeitet", berichtete Trainer Hansi Flick. "Wir sind gut präpariert für alles, was kommen könnte."

Finanzvorstand Dreesen wagte sogar schon einen vorsichtigen Blick in die Zukunft und die Zeit nach Corona. "Die gute Botschaft ist: Auch nach der Krise wird weiter Fußball gespielt, und wir brauchen dann erst recht unsere guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter." Sicher ist: Es kommt eine Menge Arbeit auf den Fußball zu, wenn der Spielbetrieb irgendwann wieder aufgenommen wird...

