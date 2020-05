Der 5:0-Kantersieg gegen Fortuna Düsseldorf sorgte beim FC Bayern nicht nur aufgrund des Ergebnisses für strahlende Gesichter. Hansi Flick stellte mit diesem Erfolg einen neuen Klub-Rekord auf und überflügelte Pep Guardiola. Robert Lewandowski beseitigte seinen Fortuna-Makel. Die Fußball-Welt fragt sich bereits: Wer oder was kann diesen FC Bayern überhaupt noch aufhalten?

Die sonst so gierigen Bayern-Stars um den makellosen Toptorjäger Robert Lewandowski ließen über Pfingsten mal die Seelen baumeln, nur der designierte Meistertrainer wusste mit den freien Tagen nicht so recht etwas anzufangen. "Das ist nicht so interessant und abwechslungsreich", sagte Hansi Flick über die von ihm selbst verordnete Auszeit.

Mit der Familie und "eventuell" beim Fahrradfahren wollte er sie verbringen - und "wahrscheinlich" an der Säbener Straße. Schließlich lässt auch seine Gier nach mehr nie nach.

Dafür war die 5:0 (3:0)-Gala gegen eine bedauernswerte Fortuna Düsseldorf ein weiterer Beleg. Flick und seine Bayern stellten dabei erneut eindrucksvolle Bestmarken auf: Der Trainer übertraf mit seinem 22. Sieg im 25. Pflichtspiel den Klub-Rekord eines gewissen Pep Guardiola, 86 Treffer nach 29 Runden sind unerreicht, 0,64 Gegentore pro Spiel unter Flick europaweit spitze.

Lewandowski trifft erstmals gegen Düsseldorf

Der deutsche Rekordmeister spielte sich phasenweise in einen Rausch - und Lewandowski beseitigte mit seinen Saisontreffern Nummer 28 und 29 (43., 50.) einen kleinen Makel: Der Pole hat jetzt gegen alle 18 aktuellen Erstligisten getroffen. Der vielleicht entscheidende Impuls dafür kam von Flick. "Ich habe ihm gesagt, das soll er schleunigst ändern", sagte Flick über die bisherige Lücke in der herausragenden Bilanz des Toptorjägers - "und das hat er gemacht."

Und zwar mit traumhaften Toren: Das erste leitete "Lewa" mit der Hacke selbst ein, das zweite erzielte er auf eben diese Art. Ein Eigentor von Mathias Jörgensen (15.), Benjamin Pavard (29.) und der erneut wie aufgedreht spielende Alphonso Davies (52.) besorgten den Rest. Flick war "stolz" auf sein Team.

Schweinsteiger: "Bayern können die Champions League gewinnen"

Für die achte Meisterschaft in Serie sind noch höchstens drei Siege aus fünf Spielen nötig, nicht nur für Bundestrainer Joachim Löw steht fest: "Die Bayern lassen sich diesen Vorsprung nicht mehr nehmen." Doch die Schale soll nur der Anfang sein. Ur-Bayer Bastian Schweinsteiger traut seinem Ex-Klub "alles" zu. "Auch im europäischen Vergleich ist es eine Supermannschaft", sagte er der "FAS", "sie können die Champions League gewinnen."

Das sieht Ehrenpräsident Uli Hoeneß ähnlich. "Ich glaube, dass wir an der Schwelle zu einer neuen, tollen Generation sind", sagte er im "BR" und schloss den umworbenen Leroy Sané (Manchester City) bereits in seine Gedanken ein: "Wir haben mit Joshua Kimmich, Niklas Süle und hoffentlich David Alaba, Thiago und auch Leroy Sané eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft. Ich kann mir gut vorstellen, wenn alles optimal läuft, dass bei Bayern München gerade eine neue Ära beginnt."

Alaba: "Wir sind hungrig"

Ausnahmetalent Kai Havertz (Bayer Leverkusen) wird diese aber wohl nicht prägen. "Sportlich würde ich ihn gerne in München sehen", sagte Hoeneß, "aber Stand heute kann ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Havertz kommt."

So oder so - die Bayern sind zu Großem fähig. "Es ist noch einiges zu spielen", sagte Flick über die Triple-Jagd, "aber wir haben eine gute Ausgangsposition." In Leverkusen, im Pokal-Halbfinale gegen Frankfurt und gegen Gladbach warteten "schwierige Spiele", meinte Joshua Kimmich, "da wollen wir nochmal nachlegen." Dass dies gelingen wird, bezweifelt keiner in der "Mia san mia"-Fraktion. "Man sieht, wie ehrgeizig und hungrig wir sind, dass wir kein Stück nachlassen", sagte David Alaba.

Bei der "auseinandergesägten" Fortuna (Sportvorstand Lutz Pfannenstiel nach seinem letzten Spiel bei "Sky") gehen die Blicke nach unten. Trainer Uwe Rösler sah "einen Klassenunterschied" und monierte, seine Elf habe "ein bisschen Kredit verspielt". Sollte Bremen sein Nachholspiel gegen Frankfurt gewinnen, würde die Fortuna auf Abstiegsplatz 17 rutschen. Doch Rösler meinte: "Die Mannschaft ist bis jetzt immer zurückgekommen."

