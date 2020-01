Die Aussagen von Hansi Flick zum Nachlesen:

Flick über Neuzugänge

"Als ich das gesagt habe, waren wir in einer anderen Situation. Wir haben mit Robert (Lewandowski Anm. d. Red.) und Serge (Gnabry Anm. d. Red.) im Prinzip zwei Neuzugänge bekommen. Ich habe mit Hasan gesprochen und wir wollen beiden erfolgreich sein mit dem FC Bayern München. Ich habe absolutes Vertrauen in ihn, dass er Spieler verpflichtet, die uns weiterbringen. Für den Verein ist es wichtig, längerfristig zu denken. Wir haben einen starken Kader, der auch in Berlin bestehen kann."

Flick über Ausfälle

"In einer Saison fehlen immer Spieler verletzt oder gesperrt. Joshua fehlt jetzt gelbgesperrt und auch Robert (Lewandowski Anm. d. Red.) und Jérôme (Boateng Anm. d. Red.) sind mit vier Gelben Karten bedroht. Solche Situationen sind für junge Spieler aber auch wichtig, da sie sich beweisen können. Zum Beispiel Joshua Zirkzee hat die Chance gegen den SC Freiburg ergriffen. Es ist wichtig, dass wir jetzt unter Druck nicht irgendwelche Dinge machen. Es ist wichtig, dass wir jetzt die nächsten Spiele erfolgreich bestreiten. Lucas (Hernández Anm. d. Red) ist aktuell am Weitesten und soll Schritt für Schritt eingebunden werden. Xavi (Martínez Anm. d. Red.) wird noch etwas länger ausfallen. Bei Kingsley (Coman Anm. d. Red.) hieß es vier Wochen, aber er muss danach auch erst den Anschluss finden. Wir wollen im Februar und im März wieder alle fit haben, wenn es in die heiße Phase geht."

Flick über den Auftakt

"Wir freuen uns auf den zweiten Teil der Saison. Es wartet eine schwere Aufgabe auf uns. Hertha steht kompakt in der Defensive und überlässt dem Gegner häufig das Spiel. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Robert Lewandowski ist wieder mit dabei. Sergne Gnabry auch - mit neuer Frisur. Dementsprechend gehen wir optimistisch in das Spiel gegen Hertha."

Flick über eine Aufholjagd

"Wir haben die Qualität Meister zu werden. Die Mannschaft hat letztes Jahr unter Niko bereits gezeigt, dass sie einen Rückstand aufholen kann. Aber wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Die Vorbereitungsphase war kurz, der ein oder andere Spieler fehlte verletzt. Gegen Hertha müssen wir auf den Punkt unsere Leistung bringen, es gibt keine Ausreden. Leipzig hat vier Punkte Vorsprung, wir sind auch hinter Gladbach, müssen erstmal unsere Hausaufgaben machen und sehen dann, was bei den anderen passiert. Das Team ist heiß, es will Erfolg haben."

Video - "Sind momentan dünn besetzt": FC Bayern schlägt vor Rückrundenstart Alarm 02:23

Flick über Klinsmann

"Grundsätzlich möchte ich so etwas nicht beurteilen. Jürgen ist aber schon einer, der auch beim DFB für viel Veränderung gesorgt hat. Er hat die Kraft, den Mut und die Power, um Dinge zu verändern. Den DFB hat er in die richtige Richtung geführt, aber mehr kann und will ich dazu auch nicht sagen."

Flick über das Spiel gegen Hertha

"Ich weiß, dass Jürgen die Mannschaft sehr heiß machen wird. Das ist seine große Qualität. Wir wollen unser Spiel durchziehen, viele Chancen kreieren und frühzeitig unsere Tore machen. Klar ist es so, dass das ein oder andere noch nicht ganz im Detail funktioniert hat. Aber die Mannschaft weiß, worauf sie achten muss. Sie ist erfahren genug, um es auch umzusetzen. Darüber hinaus bin ich natürlich froh, dass wir zunächst keinen Mittwoch-Samstag-Rhythmus haben."

Flick über die Meisterschaft

"Die Liga ist ausgeglichener und das ist auch das Schöne. Jeder Verein ist von Spiel zu Spiel gefordert. Es haben viele Teams die Chance auf den Gewinn der Meisterschaft. Wir wollen unsere Stärke auf den Platz bringen und dann schauen, was letztlich rauskommt."

Flick über seine Zukunft

"Mir geht es immer um die Spieler und den Verein. Was ich über Transfers gesagt habe, hat nichts mit mir, sondern mit dem Kader zu tun. Am Ende ist es eine Sache des Vereins. Ich bin wirklich froh, dass ich wieder zurück bin. Alles was danach kommt, müssen andere entscheiden. Natürlich weiß ich, dass man Titel holen muss. Bis dato haben wir aber alles gut hinbekommen und es ist wieder Ruhe eingekehrt. Es ist einfach ein geiler Verein mit viel Power. Deswegen arbeite ich auch sehr gerne hier."

Flick über die Rolle des Jägers

"Das Wichtigste ist, einen guten Start hinzulegen und gut reinzukommen. Je mehr Spiele kommen, desto wichtiger ist es, dass wir auf der Bank nachlegen können. Es findet in der Mannschaft eine Entwicklung statt. Die jungen Spieler haben den nächsten Schritt gemacht und sind Physis weiter. Wen ich einfach mal loben muss, ist Micka (Cuisance Anm. d. Red.). Er ist ein toller Fußballer und kann gut kombinieren. Insgesamt sind wir mit seiner Entwicklung zufrieden."

Flick über Lewandowski und Coutinho

"Robert (Lewandowski Anm. d. Red.) ist nahe an einhundert Prozent. Er hat hier sehr hart gearbeitet. Vor den Abschlüssen merkt man nicht, dass er weg war. Bei Philippe ist es so, dass er das Zusammenspiel braucht. Er hat enorme Qualitäten im letzten Drittel und es ist für uns auch gut, dass wir auf solche Qualitäten zurückgreifen können."

Flick über konkrete Transferziele

"Ich will nichts bestätigen oder dementieren. Aktuell ist davon keine Rede."

Flick über kurzfristige Transfers

"Ich lasse alles offen. Ich gehe mit dem Kader nach Berlin, der mir aktuell zur Verfügung steht und da ist kein Neuzugang dabei."

Flick über Druck

"Ich verspüre nicht mehr Druck als vorher. Ich genieße die Situation mit meinem Trainerteam und es macht mir nach wie vor Spaß. Wir versuchen alle, die Saison erfolgreich zu beenden. Man hat immer Druck. Insofern hat sich da nichts verändert."

Das könnte Dich auch interessieren: Bundesliga im Check: Auweia, Werder - Köln macht Dampf