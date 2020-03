"Es war wichtig, dass Lucas gegen Schalke eine Pause bekommen hat. Die hat er gebraucht", betonte Flick im Hinblick auf Hernández. "Die Vergangenheit hat gezeigt, dass man bei ihm aufpassen muss, weil er hin und wieder über den Schmerz hinausgeht. Das ist nicht immer hilfreich für die Entwicklung."

Hernández sei aber einsatzfähig und spiele eine "Rolle in den Überlegungen" für die Partie gegen Augsburg (Sonntag ab 15:30 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de).

"Kingsley Coman ist dagegen noch nicht soweit, dass er am Sonntag auflaufen könnte", erklärte Flick. Das gelte natürlich auch für Niklas Süle, Ivan Perisic und Robert Lewandowski, die "länger ausfallen".

Lewandowski? Flick sehr optimistisch

Süle verhalte sich "sehr professionell, er ist sehr positiv, das ist Grundvoraussetzung, um schnellstens wieder auf dem Platz zu sein", so der Bayern-Trainer über den Innenverteidiger, der nach seinem Kreuzbandriss inzwischen wieder mit dem Ball trainiert. Eine Prognose über einen möglichen Comeback-Zeitpunkt wollte er nicht abgeben.

Bei Lewandowski, der an einem Knochenbruch im Schienbein laboriert, sind die Bayern sehr optimistisch, dass der Angreifer im anvisierten Zeitrahmen von vier Wochen wieder spielen kann. "Er hat keine Probleme, es sieht gut aus", berichtete Flick.

Perisic befindet sich nach seiner operierten Knöchelfraktur auf dem Weg der Besserung und will Gerüchten zufolge bis zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Chelsea am 18. März wieder fit sein.

Das könnte dich auch interessieren: Außergewöhnliche Fähigkeit: Gladbachs Waffen gegen den BVB