Typisch FC Bayern, typisch Oliver Kahn. Worin andere Klubs eine Schwierigkeit sehen würden, erkennt man an der Säbener Straße eine Chance.

Aufgrund des engen Titelrennens in der Bundesliga dürfe man sich "keinen Ausrutscher" erlauben, doziert Kahn in seinem ersten Vorwort für das Vereinsmagazin "51". Den erhöhten Druck deutet der ehemalige Bayern-Keeper ausdrücklich positiv:

" Wir müssen das Level hochhalten, weil jedes Spiel entscheidend ist. Aber gerade das empfinde ich für unsere Ziele als großen Vorteil. Und deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir in der Champions League sehr weit kommen werden. "

Die Mannschaft habe in der heißen Saisonphase "kaum die Möglichkeit, zwischendurch herunterzufahren". Damit geht für den 50-Jährigen die Hoffnung einher, dass das Star-Ensemble in jede Partie mit voller Spannung geht.

Es ist eine Lesart der Situation, die zu Kahn passt. Nicht umsonst ist vom dreimaligen Welttorhüter der legendäre Satz überliefert: "Das ganze Stadion wird gegen uns sein. Ganz Deutschland wird gegen uns sein. Etwas Schöneres gibt es gar nicht."

Bayern-Niederlagen? Ein seltenes Phänomen

Druck und Gegenwind also als Motivationsspritze für noch mehr Erfolg. Trainer Hansi Flick würde natürlich andere Worte wählen, wenn seine Auswahl bei Auswärtsspielen mal wieder gegen ein volles Stadion anspielen muss, das sich nichts sehnlicher wünscht als eine Bayern-Niederlage. Diesen "Gefallen" haben die Münchner ihren Gegnern allerdings schon lange nicht mehr getan. Am 7. Dezember 2019 ging man beim 1:2 in Gladbach letztmals als Verlierer vom Platz - in Champions League und DFB-Pokal ist die Flick-Truppe ungeschlagen und fuhr ausnahmslos Siege ein.

Der FC Bayern nach dem 1:2 gegen GladbachGetty Images

Für Flick sind die starken Ergebnisse aber nicht nur eine Folge der hohen Qualität seiner Spieler:

" Der Faktor Begeisterung ist wichtig. Die Leidenschaft ist wichtig, wenn man Erfolg haben will. "

Genau das strahle seine Mannschaft aus. "Die Arbeit mit dem Team macht einfach Spaß. Die Art und Weise, wie wir spielen, beeindruckt mich", bekennt Flick auf der Abschlusspressekonferenz vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Augsburg (Sonntag ab 15:30 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de).

Vertragsverlängerung: Flick bleibt entspannt

Flicks besonnene Art tut den Bayern sichtlich gut. Der 55-Jährige verzichtet auf die lauten Töne, kommt aber in sportlich wichtigen Fragen auf den Punkt. Den aktuellen Hype um den 18-jährigen Joshua Zirkzee etwa moderiert Flick cool weg. Sicher, der Stürmer mache "seine Sache gut", müsse aber "noch viel lernen". Dann wird Flick konkret: "Er muss nicht nur bei Ballbesitz für die Mannschaft arbeiten, sondern auch gegen den Ball. Das muss er noch verinnerlichen."

Auch die Debatte um seine eigene Person, die sich um die noch nicht erfolgte Vertragsverlängerung dreht, hält er flach. "Wir haben ausgemacht, dass wir schauen, wie die Saison läuft. Bislang gut, aber es ist ein Tagesgeschäft und da kann sich alles schnell ändern", so Flick. Anfragen aus dem Ausland blocke er im Moment generell ab. Man nimmt dem Trainer das Understatement ab und auch die häufig bemühte Floskel, dass es einzig und allein um den Erfolg der Mannschaft gehe.

Hansi Flick vom FC Bayern MünchenGetty Images

Flick weiß, dass er die Saison noch zu einem sensationellen Ende bringen kann, das zweite Triple der Vereinsgeschichte nach 2013 ist durchaus im Bereich des Möglichen. Vor allem dann, wenn Robert Lewandowski, Ivan Perisic und möglicherweise auch Niklas Süle nach ihren Verletzungspausen zurückkehren.

FC Bayern setzt Zeichen gegen Rassismus

"Ich habe Vertrauen in die Mannschaft, sie ist aktuell auf einem guten Niveau und mit Begeisterung dabei", lobt Flick. Bis zur Länderspiel-Pause Ende März haben die Bayern noch vier Partien vor der Brust. In der Liga warten Augsburg, Union Berlin und Eintracht Frankfurt, in der Königsklasse steht das Rückspiel gegen den FC Chelsea (18. März ab 21:00 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) auf dem Programm. Darüber hinaus hat der Verein seine Kampagne "Rot gegen Rassismus" gestartet. "Es ist wichtig, dass wir Zeichen setzen, gerade in der heutigen Zeit muss man dagegen vorgehen", sagt Flick.

Der Coach zeigt Haltung, das war auch am vergangenen Wochenende in Sinsheim bei den beschämenden Hass-Plakat-Aktionen gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp der Fall. Flick eilte zusammen mit einigen Spielern und der Führungsetage in die Bayern-Kurve, um auf das Einholen der Banner zu drängen. Es ist nicht zu übersehen: Der Klub setzt Zeichen - sportliche und menschliche.

