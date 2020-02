Personell sieht es indes sehr gut aus beim FC Bayern. "Manuel Neuer ist fit und wir haben abgesehen von Javi Martínez und Niklas Süle alle Mann an Bord", berichtete Flick. Kapitän Neuer hatte am Donnerstag wegen eines Magen-Darm-Infekts im Training noch gefehlt.

Fest steht auch, dass David Alaba, Joshua Kimmich und Alphonso Davies, die unter der Woche im Training leicht angeschlagen waren, in Köln mit von der Partie sein werden.

Coman und Hernández auf gutem Weg

Flick betonte, er sei "froh und wirklich happy", dass auch die beiden Comebacker Kingsley Coman und Lucas Hernández auf einem sehr guten Weg seien.

"Ob es für 90 Minuten reicht, wissen wir noch nicht", so der Bayern-Coach. "Ob die beiden von Anfang an spielen oder erst reinkommen, werden wir noch sehen." Im Training hätten aber sowohl Coman als auch Hernández einen sehr guten Eindruck hinterlassen.

"Das Ziel ist es", stellte Flick klar, "dass alle möglichst bei 100 Prozent sind, wenn die englischen Wochen beginnen". Damit spielt der Trainer auf die Zeit zwischen dem 25. Februar und dem 8. März an, wenn die Bayern innerhalb von 13 Tagen vier Partien in der Champions League, im DFB-Pokal und in der Bundesliga vor der Brust haben.

