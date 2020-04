Hasan Salihamidzic, Sportdirektor und Fast-Vorstand beim FC Bayern München, hat sich in einem Interview mit der "Welt am Sonntag" zur Kaderplanung geäußert. Von der Verpflichtung eines "internationalen Top-Stars" war ebenso die Rede wie von verstärkter Förderung des eigenen Nachwuchses. Über Andeutungen kam der 43-Jährige aber nicht hinaus. Dabei liegen die Namen eigentlich auf der Hand.

Hasan Salihamidzic nutzt in seiner Funktion als Sportdirektor die Coronapause dazu, die Kaderplanung des FC Bayern München voranzutreiben. Aber nicht nur das. Denn ab dem 1. Juli steigt er in den Vorstand des deutschen Rekordmeisters auf. Das Aufgabenfeld wird dort ein größeres und vor allem strategischeres als ohnehin schon sein.

In einem Interview mit der "Welt am Sonntag" ließ der 43-Jährige durchblicken, welche Ansätze er dabei verfolgt. Sie sind nicht unbedingt neu, aber wichtig für die Identität des Vereins. Eurosport.de nimmt seine Aussagen unter die Lupe und geht etwas mehr in die Tiefe, denn Namen nannte "Brazzo" keine. Auch nicht, als er die Transfers eines "Toptalents aus Europa" und eines "internationalen Stars" ankündigte.

Aussage 1

"Wir wollen uns mit einem Toptalent aus Europa verstärken und auch einen internationalen Star nach München bringen, der die Qualität unserer Mannschaft hebt und der Mannschaft hilft, unseren Zuschauern ergebnisstarken und attraktiven Fußball zu bieten."

Wer dahinter steckt:

In die Kategorie "internationaler Star" fallen für die Bayern nur einige wenige Akteure, die tatsächlich auch zu haben sind und generell auch schon Bereitschaft zu einem Wechsel signalisiert haben. Es ist kein Geheimnis, dass sich hinter den Andeutungen von Salihamidzic Leroy Sané (24, Manchester City) und Timo Werner (24, RB Leipzig) verbergen. Beide sind Nationalspieler, haben Erfahrung in der Champions League und würden den Kader der Bayern definitiv sofort verstärken.

Beim Blick in die Schublade "Top-Talente aus Europa" kommen die Bayern-Bosse in der Bundesliga indes sicher nicht an Kai Havertz (20, Bayer 04 Leverkusen) vorbei. International gibt es immer mal wieder Gerüchte um diverse Spieler wie Sergino Dest (19, Ajax Amsterdam) oder Ferrán Torres (20, FC Valencia). Mit Dayot Upamecano (21, RB Leipzig) soll bereits eine Einigung erzielt worden sein. Klar ist: Richtig teuer werden alle. Spitzenspieler - so lauten die Prognosen der Transfermarkt-Experten - werden trotz der Coronakrise nicht unbedingt günstiger. Auf eine "Schnäppchenjagd" ist der FC Bayern ohnehin noch nicht angewiesen.

Aussage 2

"Wir bleiben ein Käuferverein. Ich und alle bei uns stehen dafür, dass wir die Champions League gewinnen wollen - ohne wirtschaftlich unvernünftig zu werden."

Heißt konkret:

Der FC Bayern will und wird seine Machtposition als finanziell gesunder und von sportlicher Qualität strotzender europäischer Spitzenverein künftig untermauern. Weil Salihamidzic und der Neu-Vorstand Oliver Kahn sich aber eng an den gesteckten Leitlinien von Vorstands-Boss Karl-Heinz Rummenigge und Ex-Präsident Uli Hoeneß orientieren, wird es nur in Ausnahmefällen eine dreistellige Ablösesumme geben. Giganten-Transfers wie es der von Neymar vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain einer mit 222 Millionen Euro war, bleiben an der Säbener Straße ausgeschlossen.

Aussage 3

"Wir müssen besonders scouten, weil wir keinen ganz so großen Kader wie andere europäische Spitzenmannschaften haben. Damit sind wir gut gefahren. Wir brauchen deshalb Spieler, die zwei oder sogar drei Positionen auf Weltklasseniveau interpretieren können."

Wer schon jetzt dazu zählt:

Mit Trainer Hansi Flick führt jemand an der Seitenlinie Regie, der in den Spieler hineinhört, seine Stärken und Schwächen genau einschätzen kann und bereit ist, der Jugend eine Chance zu geben. Alphonso Davies kann sowohl offensiv als auch defensiv eingesetzt werden. David Alaba außen und innen in der Verteidigung. Serge Gnabry kann sowohl außen angreifen als auch als vorderste Spitze agieren, Thomas Müller indes offensiv jede Position bekleiden. Thiago wandert mal von der Acht auf die Sechs und zurück, Joshua Kimmich ist hinten rechts und in der Zentrale wertvoll. Flick ist außerdem in der Lage, der Mannschaft sein ganzheitliches Konzept zu vermitteln und es auf sie zuzuschneiden. Das begünstigt ein Klima, in dem jeder flexibel bleibt und gerne aushilft.

Aussage 4

"Wir sind auch interessiert, mit weiteren Spielern zu verlängern."

Wen er konkret meint:

Kurz und knapp: Thiago und Torwart Manuel Neuer. Während die Verhandlungen mit Thiago weit fortgeschritten sein sollen und alles andere als eine Vertragsverlängerung eine Überraschung wäre, liegt bei der Personalie Neuer noch einiges an Arbeit vor den Verantwortlichen. In den Verhandlungen gilt es für die Vereinsseite, das Vertrauen wiederherzustellen. Durch den Nübel-Transfer und das Durchsickern von vertraulichen Absprachen zur Presse ist das stark belastet. Finanziell und bei der Laufzeit wird der FCB sicher bis an die Schmerzgrenze getrieben. Dass sie sich nicht einigen, erscheint momentan unwahrscheinlich. Die Lobby des Keepers als Mannschaftskapitän und Erfolgsgarant ist zu groß.

Aussage 5

"Unser Ziel ist es, bei uns ausgebildete Spieler in den Profikader zu bringen. Wir müssen es durch unsere Ausbildung und unser Fördersystem hinbekommen, dass die Distanz zwischen U19, U23 zu den Profis deutlich geringer wird."

Wie das aussehen kann:

Der Weg dorthin wurde bereits eingeschlagen. Davies gilt als Paradebeispiel, mit ein paar Abstrichen auch Joshua Zirkzee. Beide haben als Jugendspieler bereits Akzente setzen dürfen. Im Trainingslager waren zudem Sarpreet Singh, Leon Dajaku, Oliver Batista-Meier, Chris Richards und Bright Arrey-Mbi (Hintergrund: Das "Biest" in der Abwehr) mit dabei. Im Sommer kehrt der ausgeliehene Adrian Fein zurück. Ein weiterer Schritt könnte die Integration von U17-Coach Miroslav Klose in den Profibereich als Co-Trainer sein. Er kennt viele der Jungs, das erleichtert den schweren Übergang. Pluspunkt: Flick hat grundsätzlich Lust darauf, Talente einzubauen.

