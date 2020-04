Es war das Gesprächsthema rund um den FC Bayern in den vergangenen Tagen: Die Streitigkeiten zwischen Manuel Neuer und den Bayern-Verantwortlichen um einen angeblichen Geheimnisverräter bei den Vertragsverhandlungen. Laut Sportdirektor Hasan Salihamidzic sei der Streit jetzt jedoch beigelegt. "Wir haben das intern geklärt", sagte der 43-Jährige im Gespräch mit der "Welt am Sonntag".

Hasan Salihamidzic ergänzte: "Da seitdem nichts mehr bekannt wurde, gehe ich davon aus, dass der Maulwurf weitergezogen ist."

Damit wehrte er sich zugleich gegen Spekulationen, in denen es hieß, der Sportdirektor habe möglicherweise Einzelheiten aus den vertraulichen Gesprächen mit Manuel Neuer an Medien weitergeleitet.

Salihamidzic lobt Neuer

Diese Spekulationen waren aufgekommen, nachdem Neuer in einem Zeitungsinterview vor einer Woche dem Verein und der sportlichen Führung vorwarf, dass erstmals in seiner Zeit in München Details aus Vertragsverhandlungen an die Öffentlichkeit gelangt seien.

Von den Spekulationen habe er sich jedoch nicht angesprochen gefühlt. "Manuel weiß, dass wir ihn sehr schätzen. Ich habe mit Oliver Kahn gespielt. Ich weiß, wie gut ein Weltklasse-Torwart einer Mannschaft tut. Manuel ist ein Weltklasse-Torwart. Er genießt in unserem Klub große Wertschätzung", so Salihamidzic.

(mit SID)

