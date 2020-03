Die sportliche Zukunft von Willian ist offen. Im Sommer läuft sein Vertrag beim FC Chelsea aus, sodass er die Blues im Sommer ablösefrei verlassen könnte. Wie der "Telegraph" berichtet, hat der FC Bayern München Interesse an dem Flügelspieler, denn Bayern-Trainer Hansi Flick sehe aktuell auf dieser Position Handlungsbedarf.

Laut dem Bericht will Willian den FC Chelsea aber nicht unbedingt verlassen. Allerdings konnte noch keine Einigung zwischen den beiden Parteien erzielt werden. Demnach habe der brasilianische Nationalspieler das Angebot einer Vertragsverlängerung um zwei Jahre abgelehnt und fordere stattdessen einen Vertrag bis 2023.

Der 31-Jährige sagte Ende Februar:

" Die Situation ist schwierig, da Chelsea mir nur zwei weitere Jahre angeboten hat und sie das nicht ändern wollen. Ich sagte, dass ich drei weitere Jahre will. "

Der FC Bayern München ist aber nicht der einzige Interessent. Die beiden Premier-League-Klubs FC Arsenal und Tottenham Hotspur sollen den 31-Jährigen ebenfalls auf ihrem Transferzettel haben. Und auch der FC Barcelona zeigte zuletzt Interesse an dem Offensivspieler.

In der aktuellen Saison absolvierte Willian bisher 37 Pflichtspiele für die Blues, traf dabei sieben Mal und bereitet sechs Tore vor. Der Brasilianer wechselte 2013 von Anzhi Makhachkala zum FC Chelsea.

Transfercheck: Am 18. März trifft der FC Chelsea im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League auf den FC Bayern München. Dort kann sich Willian im direkten Duell in der Allianz Arena beweisen. Allerdings ist es fraglich, ob die Münchner Willian wirklich verpflichten wollen. Denn der deutsche Rekordmeister hat mit Leroy Sané und Kai Havertz andere Offensivspieler im Blick. Was allerdings für einen Transfer von Willian sprechen würde, ist der wirtschaftliche Faktor, da der Brasilianer im Sommer ablösefrei zu haben ist.

Transferwahrscheinlichkeit: 20 Prozent

