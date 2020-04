Das hatte sich Oliver Kahn sicher anders vorgestellt.

Es war fast auffällig, wie sehr sich der frühere Weltklassetorhüter seit seinem Antritt am 1. Januar als neues Vorstandsmitglied des FC Bayern in der Öffentlichkeit zurückgehalten hatte. Kahn, der einst so extrovertierte Platzhirsch, wirkte fast demütig.

Schritt für Schritt sollte er den Staffelstab von Karl-Heinz Rummenigge übergeben bekommen, um ihn dann 2022 als Vorstandsvorsitzenden abzulösen.

Dieser Plan steht zwar immer noch, dennoch zwingen die aktuellen Entwicklungen rund um die Coronakrise den 50-Jährigen früher als gedacht in eine Führungsrolle. Eine Aufgabe, die sich der "Titan" ohne Zweifel zutraut:

"Krisenzeiten erfordern spezielle Maßnahmen", sagte der designierte Vorstandsvorsitzende im Interview mit der "Sport Bild":

" Da kann ich es mir nicht auf dem Sonnendeck gemütlich machen, sondern muss im Maschinenraum mithelfen, dass das Schiff auf Kurs bleibt. "

Bereits nach drei Monaten ist Kahn also als Leader gefordert. Und zwar nicht nur an einer, sondern gleich an mehreren Fronten.

Kahn geht in der Coronakrise voran

In Sachen internes Krisenmanagement haben die Münchener den Ex-Keeper prompt zum vordersten Kämpfer gegen die Corona-Pandemie bestimmt. Während Rummenigge mit den Vertretern der anderen Bundesliga-Vereine und den Oberen der DFL und UEFA um die baldige Fortführung der nationalen und internationalen Wettbewerbe kämpft, ist Kahn intern gefragt.

Beim FC Bayern gefordert: Oliver KahnImago

Als Leiter der extra eingerichteten Corona-Task-Force ist er vor allem für die Mitarbeiterkommunikation verantwortlich. Wie dem Rest der Bevölkerung bereiten das grassierende Virus und die damit einhergehenden Folgen für die Wirtschaft auch der Belegschaft des FC Bayern Sorgen.

Zwar stelle die Coronakrise, wie Kahn betont, auch für ihn "absolutes Neuland" dar. Doch als "ehemaliger Sportler und Unternehmer" habe er eben "schon einige Krisensituationen erlebt". Erfahrungen, die er jetzt an anderer Stelle weitergeben kann.

Kahn: "Mia-san-mia"-Appell an die Mitarbeiter

"Für uns in der Vereinsführung ist es oberste Priorität, unsere Mitarbeiter in dieser Krisensituation nicht allein zu lassen", so der dreimalige Welttorhüter:

" Wir sprechen nicht umsonst immer von einer Bayern-Familie. Das zeigt, dass 'Mia san mia' nicht nur eine Floskel ist, sondern gelebte Kultur und Wert des FC Bayern. "

Eine extra aufgenommene Videobotschaft gemeinsam mit Coach Hansi Flick, in der Kahn dieses Mantra noch einmal betonte, soll bei den Mitarbeitern gut angekommen sein.

Zudem setzt sich Kahn als Gesicht des Rekordmeisters im Rahmen der digitalen Hilfsaktion "Mia Gehn Online!" für Kleinunternehmen in München ein, die durch Ladenschließungen und Ausgangsbeschränkungen betroffen sind, um deren Angebote "schnell und effizient zu digitalisieren".

Die Botschaft der Aktion: Der FC Bayern weiß um seine Vorbildfunktion und geht voran. Kahn geht voran.

Kahn schaltet sich in Torhüter-Frage ein

Doch das ist bei Weitem nicht Kahns einzige Aufgabe. Auch in Sachen Kaderplanung ist seine sportliche Expertise derzeit mehr gefragt denn je.

Mit Stammkeeper Manuel Neuer befindet sich der Verein derzeit in zähen Verhandlungen. Der 34-Jährige, dessen Vertrag 2021 ausläuft, fordert laut "kicker" eine Verlängerung bis 2025. Bayern soll nur eine Ausdehnung des Arbeitspapiers bis 2023 bieten.

Oliver Kahn (li.) und Manuel Neuer (re.)Getty Images

Einen besseren Vermittler als Kahn, der bei ersten Verhandlungen mit Neuers Berater mit am Tisch saß, kann sich der deutsche Rekordmeister in dieser Situation kaum wünschen. Schließlich stand der "Titan" beim FCB selbst bis kurz vor seinem 39. Geburtstag zwischen den Pfosten.

"Generell können Torhüter, wie ich ja auch selbst gezeigt habe, natürlich bis ins hohe Alter spielen", so der Champions-League-Sieger von 2001: "Es ist dann aber schon eine große Herausforderung, das hohe Niveau zu halten."

Kahn stellt sich demonstrativ hinter Neuer

Natürlich weiß Kahn auch um das finanzielle Risiko für den Verein, was eine Ausdehnung von Neuers üppigem Kontrakt (angeblich 15 Millionen Euro jährlich) über solch eine lange Zeitspanne mit sich bringen würde. Mit dem 23-jährigen Alexander Nübel, der im Sommer ablösefrei vom FC Schalke 04 an die Isar wechselt, steht schließlich schon der designierte Neuer-Nachfolger bereit.

Dennoch stellte sich Kahn in dieser Debatte nun erstmals klar hinter Neuer. Der "hochtalentierte Nübel" solle sich hinter der aktuellen Nummer eins "entwickeln und lernen":

" Die Möglichkeit, täglich mit dem besten Torwart der Welt zu arbeiten, haben nicht viele. "

Kluge Worte, die Neuer im Hinblick auf die Vertragsverhandlungen runtergehen dürften wie Öl - und womöglich die Tore für einen Kompromiss aufstoßen.

Kahn positioniert sich in Transferfragen

Die Verantwortlichen in der bayerischen Landeshauptstadt wissen nämlich, was sie an Neuer haben. Nicht nur auf, sondern auch als Führungsfigur neben dem Platz.

Charaktermerkmale, die sich Kahn auch von zukünftigen Bayern-Spielern wünscht:

" Um beim FC Bayern eine tragende Rolle zu spielen, müssen sowohl die sportlichen Fähigkeiten als auch die charakterlichen, mentalen Aspekte gut entwickelt sein. Siegermentalität, Demut, Disziplin und Durchhaltevermögen gehören genauso zum Anforderungsprofil wie die sportliche Qualität des Spielers. "

Eine erste Duftmarke, die erahnen lässt, in welche Richtung sich der deutsche Rekordmeister in Zukunft auf dem Transfermarkt hinentwickeln könnte.

Wie eingangs erwähnt, wird es zwar noch über anderthalb Jahre dauern, bis Kahn endgültig das Zepter von Rummenigge übernehmen wird. Doch langsam aber sicher wird deutlich: Die Ära des Titanen in München hat längst begonnen.

Das könnte Dich auch interessieren: Ausgangsbeschränkung missachtet: Bayern verhängt Geldstrafe gegen Boateng