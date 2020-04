Leon Goretzka vom FC Bayern München hat sich erneut zur Coronakrise und deren Folgen auf die Gesellschaft geäußert. "Wenn sich alle Menschen in dieser schweren Zeit die Hand reichen, kann die Krise gemeinsam gemeistert werden", sagte der 25-Jährige in einem Interview mit dem "Sportbuzzer". Darüber hinaus rief der Nationalspieler zu mehr Bescheidenheit in der gegenwärtigen Situation auf.

"Wir können demütiger sein und unser tolles Land nicht als Selbstverständlichkeit wahrnehmen. Wir können dem Alltag, auch unter Corona-Zeiten, mehr Wertschätzung entgegen bringen", so der Mittelfeldspieler des FC Bayern weiter.

Gemeinsam mit Mannschaftskollege Joshau Kimmich rief Leon Goretzka inmitten der Coronakrise die Spendenaktion "We kick Corona" ins Leben, mit sie mittlerweile eine Summe in Höhe von vier Millionen Euro für bedürftige Menschen in Deutschland eingesammelt haben. Die beiden Bayern-Stars beteiligten sich darüber hinaus an der Aktion mit einer privaten Spende in Höhe von einer Million Euro.

Goretzka: "Wollten so direkt helfen, wie es nur geht"

"Wir haben gehofft, dass wir unsere Spende über die Initiative verdoppeln. Das es schon jetzt 400 Prozent sind, macht uns stolz und zeigt, dass wir mit der Art und Weise der Direktspende einen Nerv getroffen haben und eine sinnvolle Ergänzung zu vorhandenen Spendenmöglichkeiten sind", erklärte Goretzka weiter und betonte:

"Wir wollten so direkt, konkret und lokal helfen, wie es nur geht und wir wollten erfahren, wer gerade jetzt Hilfe benötigt. Mit #WeKickCorona haben wir eine Plattform entwickelt, auf der diese schnell und unkompliziert möglich ist. Das einzige Handicap: Leider können auch wir nicht alle Einrichtungen mit einer Spende bedenken."

