Leon Goretzka war nicht zu Scherzen aufgelegt.

Kurz nachdem er seinen FC Bayern zum knappen Heimsieg gegen Augsburg geschossen hatte, erklärte er am Mikrofon der Kollegen von "Sky", warum er dieser Tage nicht so besonders glücklich wirkt. Auch sein Torjubel war nicht zwingend von grenzenloser Euphorie geprägt. Mit grimmigem Gesichtsausdruck war der Nationalspieler in Richtung Fankurve abgedreht.

"Dass ich nicht glücklich bin, kann man denke ich offen und ehrlich sagen", sagte er und präzisierte:

" Ich fühle mich aktuell in einer Top-Verfassung, vielleicht sogar in der besten Verfassung meiner Laufbahn. Natürlich bin ich nicht zufrieden, wenn ich nicht von Anfang an spiele. Das wird man dann besprechen müssen. "

Ein deutlicher Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung Trainer Hansi Flick. Goretzka fordert von seinem Vorgesetzten eine Erklärung für die vergangenen Wochen. Diese liefen so gar nicht nach dem Geschmack des 25-Jährigen.

Kaum Startelfeinsätze für Goretzka

In den letzten sechs Pflichtspielen kam der Nationalsspieler fünf Mal von der Bank. Genau wie gegen Augsburg, als sein Arbeitstag nur zwanzig Minuten dauerte. Die Statistik zeigt: Wenn er nicht verletzt war, spielte Goretzka diese Saison eigentlich immer. Nur eben selten über die volle Distanz. Gut 50 Minuten stand der gebürtige Bochumer durchschnittlich auf dem Platz.

Warum ist das so? Warum hat Goretzka leicht den Anschluss verloren? Denn eigentlich spricht die Leistung durchaus für den Mittelfeldmann.

Großer Nachteil für ihn ist aber, dass sich die Mannschaft des FC Bayern in einen veritablen Rausch spielte und Flick seine ideale Zentralbesetzung fand, als Goretzka gerade nicht drin war, in der Stammelf.

Flick baut auf ein Drei-Mann-Mittelfeld bestehend aus dem auf der Sechs gesetzten Joshua Kimmich, dem offensiven Freigeist Thomas Müller und Thiago, der die beiden als perfekter Komplementärspieler verbindet. Goretzka rutsch meist nur in die Startelf, wenn Müller auf einem der Flügel aushelfen muss. Für die Position des formstarken Thiago kommt er nur als Ersatzmann in Frage. Er sitzt sozusagen in der "Thiago-Falle".

Für Flick ist Goretzka mit seiner offensiven Spielphilosophie ohnehin eher der "Spielertyp-Müller". Beide ziehen bei jeder Gelegenheit in den Strafraum, gehen auf den eigenen Torerfolg. Und beim ehemaligen DFB-Cotrainer hat der Weltmeister von 2014 gerade eben die Nase vorn.

Salihamidzic ermahnt Goretzka

Goretzka hat mit Ausnahme des Pokalspiels auf Schalke zuletzt vor einem Monat von Beginn an gespielt, beim 0:0 gegen Leipzig. "Für mich gilt es, das zu akzeptieren, du musst die Faust in die Tasche stecken und dich anbieten", sagte er. Wenn er seine Leistung bringe, "habe ich auch die Berechtigung, in der Startelf zu stehen". Trotzdem forderte er, dass Flick ihm die derzeitige Situation offen und ehrlich erklärt.

Ja, aber dann bitte nicht öffentlich, sondern unter "vier oder sechs Augen", mahnte Sportdirektor Hasan Salihamidzic, offensichtlich besorgt um das bislang so harmonische Binnenklima. Wenn Goretzka reinkomme und Gas gebe, wird ihn der Trainer wieder aufstellen", ergänzte er. Und weiter:

" Der Trainer stellt die Mannschaft auf. Aber es hat jeder das Recht, den Anspruch zu äußern, dass er spielen will. Wir haben 19 Spieler, von denen jeder spielen will. Wenn Leon auf dem Platz ist und das so macht wie gegen Augsburg, dann darf er auch mal Unzufriedenheit äußern. Ich weiß, wie er das meint, und ich weiß, dass er immer traurig ist, wenn er nicht spielt. "

Goretzka zeigt sich einsichtig

Für Goretzka ist die Tür zur Startelf also alles andere als zu. In den kommenden wichtigen Wochen wird er - aller Voraussicht nach - zu seinen Einsätzen kommen. Nach der Länderspielpause geht es gegen Dortmund, (voraussichtlich) im Viertelfinale der Champions League und im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Eintracht Frankfurt zur Sache.

Das kann der 25-Jährige, bei allem derzeitigen Ärger, auch professionell bewerten. Seine persönliche Situation müsse er "richtig einordnen", beschwichtigt er. Damit sein Ärger "keinen negativen Einfluss auf die Mannschaft hat".

