Thomas Müller ist und bleibt ein Phänomen beim FC Bayern. Die vergangenen Wochen belegen diese Annahme mal wieder eindrucksvoll. Denn obwohl ihm immer wieder nachgesagt wird, nicht richtig in das System (egal welchen Trainers) zu passen, macht er auf sich aufmerksam.

Im DFB-Pokalspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim (4:3) machte er das mit drei Torbeteiligungen, eines davon schoss er selbst. Der FC Bayern braucht Müller - oder nicht?

Immer wieder kamen in der letzten Zeit Wechselgerüchte auf. Durch die "Not am Mann"-Aussage von Niko Kovac soll der 30-Jährige ins Grübeln gekommen sein und die Vereinsverantwortlichen gewarnt haben, wie vergangenen Woche die "Sport Bild" berichtete. Müller soll Angebote aus England und Italien auf dem Tisch haben.

Hainer schwärmt von Müller

Nun läuft es wieder besser für den Urbayer, was den neuen Bayern-Präsident ins Schwärmen bringt: Er sagt im "Kicker":

" Alle Erfolge und Titel des FC Bayern in den vergangenen zehn Jahren sind eng mit dem Namen Thomas Müller verbunden. Auch in dieser Saison zeigt Thomas seinen großen Wert, insbesondere unter Hansi Flick ist er wieder ein absoluter Leistungsträger. "

Doch eben nicht nur aus sportlicher Sicht gehört Thomas Müller für ihn zum FC Bayern. Dieser würde den Klub "hervorragend" repärsentieren,

" in München, in Bayern, in der ganzen Welt. "

Hainer könne sich "im Moment einen FC Bayern ohne Thomas sehr schwer vorstellen". Wenn das kein eindeutiges Bekenntnis ist!

In der Regel verlängert der Klub mit seinen Ü30-Stars gerne nur noch jahresweise. Es sieht fast aus, als würden sie für ihren Liebling eine Ausnahme machen.

