Oliver Kahn wollte die T-Frage nicht zu hoch hängen. Die Debatte, wie Stammkeeper Manuel Neuer und Neuzugang Alexander Nübel in der kommenden Saison bei Bayern harmonieren, sei noch nicht aktuell. Man wisse aber natürlich, "was Alexander Nübel für ein Talent ist, welche Qualitäten er hat".

Der Transfer sei daher ein wichtiger Schritt gewesen. "Alexander Nübel hat ja auch geäußert, dass er bereit ist, sich hinten anzustellen und von Manuel Neuer zu lernen", so Kahn.

Der Weltmeister von 2014 hatte im Trainingslager in Doha allerdings reserviert auf die Personalie Nübel reagiert. "Ich bin Profi, ich will immer spielen. Ich bin kein Statist, sondern Protagonist", erklärte Neuer und machte damit deutlich, dass er nicht bereit ist, seine Rolle und seine Einsatzzeiten in der nächsten Spielzeit zu teilen. Nübel sei ohne Frage "ein Top-Torwart. Aber wir haben hier auch schon gute Torhüter. Sven Ulreich zum Beispiel hat Top-Leistungen gebracht, als er mich vertreten hat."

Gut möglich, dass Kahn in der kommenden Saison das eine oder andere klärende Gespräch mit den beiden Torhütern führen muss.

So lief die Pressekonferenz mit Oliver Kahn:

11:37 Uhr - Kahn über seine berühmten "Vulkan"-Ausbrüche

"Die Frage dazu musste ja kommen. Emotionalität ist extrem wichtig, das war für mich ein wichtiger Bestandteil als Spieler. Allerdings habe ich inzwischen viele andere, unternehmerische Dinge gemacht. Da ist Emotionalität nicht so hilfreich. Ich werde also nicht durch den Meeting-Raum grätschen - wie noch auf dem Platz."

11:35 Uhr - Kahn über Führungsstrategie

"Um zu Entscheidungen zu kommen, ist es Grundvoraussetzung, dass man diskutiert, auch hart diskutiert, und unterschiedliche Ansichten hat. Sinnvoll finde ich es, wenn man das intern tut. Die Zeiten haben sich verändert, da müssen andere Meinungen einfließen können. Wir haben so viele unglaublich kompetente Menschen in diesem Verein."

11:32 Uhr - Kahn über Nähe zum Team

"Wir verfolgen bei Bayern das familiäre Element. Die Spieler müssen sich wohl fühlen. Es ist wichtig, dass wir für die Spieler da sind - für Gespräche, wenn mal einer ein Problem hat. Das ist ein wichtiger Aspekt, der den FC Bayern in der Vergangenheit von allen anderen Vereinen unterschieden hat. Die Spieler wissen, dass man sich in diesem Verein um sie kümmert. Ein Aspekt, der in den kommenden Jahren wohl wichtiger wird als jemals zuvor."

11:30 Uhr - Kahn über Nübel-Transfer

"Im Februar und März war ich noch nicht in Transfer-Entscheidungen involviert. Jeder, auch Alexander Nübel, muss seinen Weg gehen. Er hat deutlich gemacht, dass das nun sein Weg ist, dass er sich in ein paar Jahren als Nummer eins bei Bayern sieht - aber eben auch erst einmal von Manuel Neuer lernen will."

11:28 Uhr - Kahn über Rückrunde

"Die Mannschaft ist das Entscheidende, das ist klar. Da möchte ich mir in Doha einen ersten Eindruck verschaffen. Wie ist die Stimmung im Team? Wir wollen es uns in dieser Saison nicht erlauben, die Meisterschaft abzugeben. Sieben Titel in Folge ist etwas für die Ewigkeit - achtmal allerdings auch. Jeder hier hat eine hohe Motivation, Meister zu werden. Und wir wollen nicht nur Meister werden, denn in der Champions League waren wir ebenfalls überragend. Bei Bayern ist alles möglich."

11:25 Uhr - Kahn über Transfer-Aktivitäten

"Ich werde auch da mein Wissen einbringen. Wichtig ist immer die Frage, wie kommen denn Transfers zustande? Ich bin da sehr teamorientiert. Alle Bereiche im Verein haben zu solchen Entscheidungen etwas beizutragen. Da gibt es sehr viele Leute bei Bayern, auch im Hintergrund, mit sehr viel Wissen."

11:24 Uhr - Kahn über Vorschusslorbeeren

"Uli Hoeneß hat einen schönen Satz gesagt (lächelt): Er hofft, dass ich all diese Erwartungen erfüllen kann. Aber ich war 14 Jahre hier und weiß genau, wie hoch die Erwartungen beim FC Bayern sind. Von daher macht mir das nicht so viel aus."

11:22 Uhr - Kahn über mögliche Neuerungen

"Nur was sich weiterentwickelt, bleibt lebendig. Die Dinge von außen zu beurteilen ist anders, als wenn man im Verein ist und die Dinge von innen sieht. Ich muss mir nun einen Einblick verschaffen, um sinnvolle Aussagen zu treffen, was man verändern kann. Das Wichtigste ist der Nachwuchsbereich. Wichtig wird es auch sein, Identifikationsfiguren zu haben."

11:20 Uhr - Kahn über seine Ziele

"Wenn man sich die Entwicklung des Klubs anschaut, dann geht es für Bayern immer darum, dass wir überall da, wo wir dabei sind, die Spitze sind und zur Nummer eins werden. Das schwebt mir und allen beim FC Bayern vor. Da denken alle in die gleiche Richtung. Es ist der Anspruch des FC Bayern, überall top zu sein."

11:17 Uhr - Kahn über T-Frage bei Bayern

"Wir wissen, was Alexander Nübel für ein Talent ist, welche Qualitäten er hat. Das war ein kluge, strategische Entscheidung, zu sagen, dass wenn er zu haben ist, wir ihn verpflichten. Er hat ja geäußert, dass er bereit ist, sich hinten anzustellen und von Manuel Neuer zu lernen. Wir werden in aller Ruhe sehen, wie wir das Thema handhaben. Im Moment geht die Konzentration voll auf die Rückrunde."

11:15 Uhr - Kahn über Emotionen und Kompetenzen

"Es war ein besonderer Moment, heute und auch die letzten Tage. Das ist für mich eine Herzensangelegenheit, da ist viel Herzblut dabei - entsprechend emotional waren die letzten Tage. Was das Wirtschaftliche angeht: Das hat mich auch schon während meiner aktiven Zeit sehr interessiert. Ich habe dann studiert, entscheidend ist aber auch die Praxis. Ich habe das eine oder andere Unternehmen auf die Beine gestellt und dabei viel gelernt."

11:10 Uhr - Kahn über erste Aufgaben

"Natürlich habe ich schon in den vergangenen Wochen und Monaten viele Gespräche geführt um einen Einblick zu bekommen. Ich wollte es aber nicht übertreiben, denn es ist wichtig, unvoreingenommen an die Themen heranzugehen. Wir haben eine klare Struktur aufgesetzt, es wird eine professionelle Einarbeitungsphase geben. Es geht nicht nur um den sportlichen Bereich, mein Blick muss auch auf das große Ganze gehen."

11:08 Uhr - Kahns erste Worte

"14 Jahre habe ich für Bayern gespielt, eine extrem lange Zeit mit vielen Emotionen und Erlebnissen. Die DNA der Bayern steckt so tief drin, dass man diesen Verein nie verlassen kann. Es hat sich zwar einiges verändert, aber die DNA ist dieselbe geblieben. Es ist eine besondere Herausforderung, diese Erfolgsgeschichte des Klubs fortzuschreiben. Das ist ziemlich reizvoll."

11:05 Uhr - Präsident Herbert Hainer über Kahn

"Eine gute, weitsichtige und strategische Personalplanung ist wichtig für jedes gute Unternehmen - noch dazu, wenn Persönlichkeiten wie Uli Hoeneß oder Karl-Heinz Rummenigge mittelfristig ersetzt werden müssen... Wir haben im Aufsichtsrat ein Profil erstellt und drei Kriterien herausgearbeitet: Fußball-Fachkompetenz, das Bayern-Gen und wirtschaftliche Kompetenz. Wir haben viele Kandidaten angeschaut und festgestellt, dass Oliver Kahn diese Kriterien in sich vereint und der richtige Mann ist. Wir sind sehr froh, dass wir ihn seit 1. Januar bei uns haben."

11:00 Uhr - Los geht's! Oliver Kahn ist da

Bühne frei. Oliver Kahn hat Platz genommen und wird sich nun den Fragen der Journalisten stellen.

