Auf Seiten der Leipziger feiert Neuzugang Dani Olmo sein Startelfdebüt. Im Gegensatz zur 1:3-Pokalpleite in Frankfurt tauscht Julian Nagelsmann auf drei Positionen. Neben Olmo kehrt Topstürmer Timo Werner in die Anfangsformation zurück. Zudem setzt der Coach auf Tyler Adams in der Zentrale neben Konrad Laimer. Youssef Poulsen, Patrick Schick und Amadou Haidara rochieren auf die Bank.

So spielt der FC Bayern München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka, Thiago - Müller, Lewandowski, Gnabry

Bank: Ulreich (Tor), Hernández, Odriozola, Coman, Coutinho, Cuisance, Tolisso, Zirkzee

So spielt RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Nkunku, Laimer, Adams, Angelino - Sabitzer, Werner, Olmo

Bank: Mvogo (Tor), Forsberg, Haidara, Wolf, Lookman, Poulsen, Schick, Mukiele, Ampadu

