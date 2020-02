FC Bayern München - RB Leipzig heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am Sonntag, 9. Februar, kommt es in der Bundesliga ab 18:00 Uhr zum Duell zwischen dem FC Bayern München und dem RB Leipzig. Es ist das absolute Spitzenspiel der Woche. Die Bayern führen mit insgesamt 42 Punkten die Tabelle an. Die Leipziger folgen mit lediglich einem Punkt Rückstand auf den Rekordmeister auf Rang zwei.

FC Bayern München - RB Leipzig: Bundesliga heute live im TV

"Sky" überträgt das Match zwischen dem FC Bayern und dem RB Leipzig am Sonntag live im TV bei Sky Bundesliga 1.

FC Bayern München - RB Leipzig heute im Livestream

Das Match in der Allianz Arena am 21. Spieltag der Bundesliga wird im Livestream bei SkyGo gesendet.

FC Bayern München - RB Leipzig heute im Liveticker

Eurosport.de bietet einen Liveticker zur Partie an. Hier gibt es alle Informationen zur Bundesliga-Saison.

FC Bayern München - RB Leipzig: Bundesliga heute im Radio

Wie alle Matches der Bundesliga gibt es auch das Spiel der Leipziger in München im Radio bei amazon.de.

FC Bayern München - RB Leipzig - alle bisherigen Duelle:

(sofern nicht anders angegeben, handelt es sich um Bundesligaspiele)

14.09.19: RB Leipzig - FC Bayern München 1:1

RB Leipzig - FC Bayern München 1:1 25.05.19: RB Leipzig - FC Bayern München 0:3 (DFB-Pokal)

RB Leipzig - FC Bayern München 0:3 (DFB-Pokal) 11.05.19: RB Leipzig - FC Bayern München 0:0

RB Leipzig - FC Bayern München 0:0 19.12.18: FC Bayern München - RB Leipzig 1:0

FC Bayern München - RB Leipzig 1:0 18.03.18: RB Leipzig - FC Bayern München 2:1

RB Leipzig - FC Bayern München 2:1 28.10.17: FC Bayern München - RB Leipzig 2:0

FC Bayern München - RB Leipzig 2:0 25.10.17: RB Leipzig - FC Bayern München 5:6 n.E. (DFB-Pokal)

RB Leipzig - FC Bayern München 5:6 n.E. (DFB-Pokal) 13.05.17: RB Leipzig - FC Bayern München 4:5

RB Leipzig - FC Bayern München 4:5 21.12.16: FC Bayern München - RB Leipzig 3:0