Robert Lewandowski erzielte in dieser Saison bereits 30 Bundesliga-Tore

Die ablösefreie Verpflichtung von Robert Lewandowski im Sommer 2014 war für den FC Bayern München sicher einer der wichtigsten Transfers der vergangenen Jahre. Fast wäre es aber gar nicht dazugekommen. Denn eigentlich wollte der damalige Dortmunder viel lieber zu Real Madrid wechseln. Das verriet sein Ex-Berater Cezary Kucharski dem YouTube-Kanal "Futbolownia" laut "meczyki.pl".

Nicht nur Robert Lewandowski wollte zu Real Madrid, auch Borussia Dortmund wollte, dass ihr Top-Stürmer lieber nach Spanien als zum direkten Bundesliga-Konkurrenten wechselt. Cezary Kucharski verriet nun: "Borussia Dortmund wollte den Transfer zu Bayern um jeden Preis verhindern und organisierte deshalb Treffen mit Florentino Pérez (Präsident von Real Madrid; A. d. Red.). Sie wollten ihn an Real Madrid verkaufen."

Extra Time - Der Eurosport-Podcast: JETZT ABONNIEREN!

Coppa Italia Inter ausgeschaltet: Rekordmann Mertens führt Neapel ins Finale gegen Juve VOR 11 STUNDEN

Es sei sogar bereits einen Vertrag mit Real ausgearbeitet worden, der deutlich finanziell deutlich besser gewesen sei, als das Angebot der Bayern. Für Kucharski gab es jedoch ein sportliches Problem: "Der Schlüssel war, dass Lewandowski bei Real nicht die Nummer eins sein würde. Meiner Meinung nach wäre es kein guter Schritt gewesen, als Benzema-Ersatz dorthin zu gehen."

Kucharsky: "Dachte, Bayern wäre der beste Schritt"

Deshalb versuchte der Berater Lewandowski von einem Wechsel nach München zu überzeugen. Dort gab es laut Kucharski bereits die Zusage, dass der Pole als Stürmer Nummer eins agieren würde: "Bei Bayern versprachen mir Rummenigge und Hoeneß die Nummer neun, mit der Mandzukic spielte. Das war für mich entscheidend (…) Ich dachte, Bayern wäre der beste und sicherste Schritt."

Als Lewandowski dennoch entschlossen war, zu den Königlichen zu wechseln, gelang es seinem Berater schließlich ihn umzustimmen. "Ich konnte nicht zulassen, dass er in einem großen Klub die Nummer zwei wird", erklärte Kucharsky sein Handeln.

Spotify oder Apple Podcast? Höre alle Folgen "Extra Time" auf der Plattform deines Vertrauens

Lewandowskis Vier-Tore-Gala gegen Real sorgte für neuen Poker

Dann jedoch kam das Champions-League-Halbfinale zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid, bei dem Lewandowski im Hinspiel alle vier Tore schoss. Kucharski wusste um den Stellenwert des Spiels und begann zu pokern, um die finanzielle Position seines Schützlings bei den Bayern zu verbessern. "Der Vertrag mit Bayern war bereits ausgehandelt, aber nach dem Spiel mit Real, in dem er vier Tore erzielte, wollte ich ihm einen besseren Vertrag geben. Zwei Wochen vor der Bestätigung des Transfers sagte ich, dass er seine Meinung änderte und zu Real geht", verriet Kucharski.

Den Bayern gefiel das anscheinend gar nicht: "Sie wurden sauer, ich habe viele unschöne Worte gehört." Aber der Plan ging auf: "Hoeneß hielt dem Druck stand, nahm das Bayern-Management zur Seite und fügte dem Vertrag 25 Millionen Euro hinzu", so Kucharski, der bis Anfang 2018 mit Lewandowski zusammen arbeitete.

Lewandowski traf bisher 236 Mal für den FC Bayern

Es war der Beginn einer bayerisch-polnischen Erfolgsgeschichte. In bisher 281 Pflichtspielen für den FC Bayern erzielte Lewandowski 236 Tore und legte 56 Treffer auf. Zudem wurde er mit den Münchnern fünfmal in Folge Deutscher Meister und holte zweimal den DFB-Pokal.

In der aktuellen Saison steht er nach 31 Spieltagen bei 30 Liga-Treffern und könnte zum vierten Mal Bundesliga-Torschützenkönig werden. Bereits am Dienstag könnte er bei einem Sieg mit dem FC Bayern gegen Werder Bremen die sechste Meisterschaft in Serie perfekt machen. Für den Polen wäre es dann sogar der achte Deutsche Meistertitel. 2011 und 2012 gewann er die Schale bereits mit Borussia Dortmund.

Das könnte Dich auch interessieren: Drei Dinge, die bei Bayern auffielen: Hernández bleibt das Sorgenkind

Play Icon WATCH Entscheidung gefallen? BVB soll im Rennen um Bellingham vorne liegen 00:01:59

Bundesliga Wegen Transfer-Aussagen: Salihamidzic rüffelt Müller VOR 15 STUNDEN