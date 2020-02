FC Bayern München - SC Paderborn live im TV, Livestream und Ticker

Am Freitag, 21. Februar, kommt es am 23. Spieltag der Bundesliga zum Duell zwischen dem FC Bayern München und dem SC Paderborn in der Allianz Arena. Anstoß ist um 20:30 Uhr. Die Bayern führen mit einem Punkt Vorsprung auf Leipzig weiterhin die Tabelle an. Paderborn ist aktuell Schlusslicht und kämpft gegen den Abstieg.

Bayern - Paderborn live im TV

Das Match am 23. Spieltag der Bundesliga wird nicht live im TV übertragen.

FC Bayern München - SC Paderborn im Livestream

Das Match zwischen den Bayern und Paderborn gibt es, wie alle Freitagsspiele der Bundesliga, auch im Livestream bei DAZN.

Video - Guardiola nach CL-Ausschluss zuversichtlich: "Nächste Saison in Europa spielen" 01:14

FC Bayern - Paderborn im Liveticker

Bei Eurosport.de gibt es wie gewohnt alle Infos zur Bundesligasaison. Wir bieten auch einen Liveticker zum Spiel Bayern gegen Paderborn an.

Bayern - Paderborn: Die Bundesliga im Radio

Auch in der restlichen Saison wird die Bundesliga wieder live im Radio bei amazon.de übertragen. Hier gibt es auch die Partie zwischen dem deutschen Rekordmeister und Paderborn live.

Alle Duelle seit 2012

(sofern nicht anders angegeben, handelt es sich um Bundesligaspiele)

28.09.19: SC Paderborn 07 - FC Bayern München 2:3

SC Paderborn 07 - FC Bayern München 2:3 06.02.18: SC Paderborn 07 - FC Bayern München 0:6 (DFB-Pokal)

SC Paderborn 07 - FC Bayern München 0:6 (DFB-Pokal) 21.02.15: SC Paderborn 07 - FC Bayern München 0:6

SC Paderborn 07 - FC Bayern München 0:6 23.09.14: FC Bayern München - SC Paderborn 07 4:0