Joshua Zirkzee, der in seinen ersten drei Bundesliga-Partien für Furore gesorgt hatte, ersetzt am 24. Spieltag Torjäger Robert Lewandowski in der Sturmspitze. Der Pole laboriert an einem Anbruch der Schienbeinkante am linken Kniegelenk und fehlt dem FC Bayern damit rund vier Wochen.

Leihspieler Philippe Coutinho erhält eine weitere Bewährungschance in der Startformation. Der Brasilianer ersetzt auf der linken offensiven Außenbahn den angeschlagenen Kingsley Coman. In der Innenverteidigung erhält Jérôme Boateng wie schon beim 3:0-Erfolg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Chelsea den Vorzug vor Lucas Hernández.

Die Aufstellungen:

So spielt die TSG Hoffenheim: Baumann - Zuber, Nordtveit, Hübner, Skov - Grillitsch - Rudy, Samassekou - Bebou, Bruun Larsen, Baumgartner.

Ersatzbank: Pentke - Kaderabek, Bicakcic, Akpoguma, Kramaric, Ribeiro, Beier, Posch.

So spielt der FC Bayern: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Thiago - Gnabry, Müller, Coutinho - Zirkzee.

Ersatzbank: Ulreich - Odriozola, Martínez, Cuisance, Goretzka, Hernández, Tolisso, Batista-Meier.

