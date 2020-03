Das Banner mit der Aufschrift "Bayern-Amateure gegen Montagsspiele" präsentierte ein Fan bei der Dritt-Liga-Partie zwischen des FC Bayern München und dem Halleschen FC (6:1) am 17. Februar im Grünwalder Stadion. Dafür wurde dem Anhänger nun ein umfassendes Stadionverbot erteilt.

In einem Statement erklärte die Gruppierung "Munich’s Red Pride", dass der FC Bayern die drastische Maßnahme gegen eines ihrer Mitglieder per Schreiben mitteilte, welches von Rummenigge und dessen Stellvertreter Jan-Christian Dreesen unterzeichnet wurde. Der Grund für das unbefristete Hausverbot sei der "nachweislichen Beteiligung bzgl. des unerlaubten Einbringens und Einsatzes" dieses Banners.

Die Fangruppierung postete besagten Brief am Mittwoch mit geschwärztem Empfänger im Internet. Der Vorstandsboss der Bayern kritisierte demnach nicht die Wortwahl des Spruchbands, sondern die Tatsache, dass überhaupt erst ein Banner mit ins Stadion genommen wurde. Dies sei zuvor verboten worden. Banner sind allerdings so gut wie nie genehmigt.

Der Brief ist am 11. März unterzeichnet worden. Die Vorfälle in Hoffenheim lagen da gerade erst zehn Tage zurück. . Zu diesem Zeitpunkt dürfte die Empörung der Bayern-Verantwortlichen über die Schmähplakate gegen Dietmar Hopp noch nicht verflogen gewesen sein. Beteiligt an den Bannern in der PreZero Arena war die Grupperiung "Red Pride" laut "Süddeutscher Zeitung" aber nicht.

Fangruppierung: "Diese Farce wird nicht akzeptiert"

Das unbefristete Hausverbot für den Fan gelte für die Allianz Arena, das Grünwalder Stadion, den Campus sowie das Trainingsgelände an der Säbener Straße. Die Anhänger zeigten sich von der drastischen Maßnahme empört und kritisierten die Strafe aufs schärfste:

"So maßen sich Rummenigge und Dreesen an, die rote Linie so zu definieren, dass fortan jedes Spruchband und jede Zaunfahne unabhängig vom Inhalt zum örtlichen Stadionverbot führen kann", heißt es im Statement weiter:

" Wenn sich die Verantwortlichen des FC Bayern zum Ziel gesetzt haben, den Spielraum, in dem Kurven ihrer Meinung nach kritisch sein dürfen, weiter zu beschränken, werden sie auf nicht gekannten Widerstand stoßen. Diese Farce wird nicht akzeptiert! "

Fan äußerte sich kritisch zum Katar-Engagement der Bayern

Inzwischen hat sich auch die Fanvereinigung "Club Nr. 12" zum Hausverbot gemeldet und sich in einer Stellungnahme ebenfalls kritisch zur Entscheidung des deutschen Rekordmeisters geäußert: "Der FC Bayern hat mit der Bestrafung eines einfachen Fans jedes Maß vermissen lassen."

Brisant sei zudem, dass sich der Bestrafte im Januar bei einer Podiumsdiskussion kritisch zum Katar-Engagement der Bayern und zu der Menschenrechtslage in dem Wüstenstaat geäußert habe. Der Verdacht der Fangruppierung ist daher, dass man ihn nun "mundtot" machen wolle.

"Der Club Nr. 12" fordert den deutschen Rekordmeister auf, das Hausverbot zurückzunehmen. Der betroffene Fan wird seit Anfang dieser Woche von einem Anwalt vertreten.

Das könnte dich auch interessieren: Unlustig? Darum wird der Sommer für den BVB zur besonderen Herausforderung