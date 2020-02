Jérôme Boateng klopfte sich energisch auf die Brust und bekam sofort Zuspruch. Drei Spieler des FC Bayern München kamen zum Abklatschen, David Alaba nutzte die Szene für eine der höchsten Weihen der kumpelhaften Zuwendung im bayrisch-österreichischen Raum: einen zünftigen Klapps ins Genick, auf Bairisch "Gnackfotzn" genannt.

Auslöser der Alaba'schen Gnackfotzn im DFB-Pokal-Achtelfinale des FC Bayern München gegen die TSG Hoffenheim (4:3) am Mittwoch war nicht etwa ein Tor oder eine andere spielentscheidende Szene; es war eine simple, wenngleich spektakuläre Balleroberung Boatengs gegen Havard Nordtveit auf Höhe der Mittellinie (31.), die die Bayern in Wallung brachte.

FC Bayern geht zweimal zu früh vom Gas - mit Folgen

Beobachter dieser Szene mussten unweigerlich zum Schluss kommen: Diese Bayern sind eine Einheit, offensiv wie defensiv, und goutieren starke Leistungen in beiden Bereichen (wieder!) mit höchster Anerkennung.

Entsprechend sensibel reagierten die Münchner nach der Pokalpartie auf den Umstand, dass Hoffenheim nach einer 4:1-Bayernführung beinahe noch die Verlängerung heraufbeschworen hätte (auch wenn der eingewechselte Joshua Zirkzee zuvor sogar das 5:1 auf dem Fuß hatte).

Zu nachlässig hatten die Bayern in der zweiten Halbzeit agiert, Hoffenheim so noch zehn Torschüsse und zwei Treffer zum 4:3-Endstand ermöglicht. Ein Muster, dass sich auch schon beim 3:1 in Mainz am vergangenen Bundesliga-Wochenende gezeigt hatte.

Video - Top-Spiel in München: Werner mit schwarzer Serie 00:52

FC Bayern vor Leipzig alarmiert

Beunruhigt sind die Bayern deswegen nicht. Aber alarmiert.

"Es ist vielleicht ganz gut direkt vor dem Leipzig-Spiel, dass wir merken, dass es nicht von alleine geht, sondern dass wir harte Arbeit auf den Platz bringen müssen, um erfolgreich zu sein", sagte Joshua Kimmich mit Blick auf das richtungweisende Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig am Sonntag (18:00 Uhr im Liveticker).

Trainer Hans-Dieter Flick deutete die zweite Hoffenheim-Hälfte indes als "Warnschuss", als etwas, über "das zu reden" sei.

"Es zeigt, dass es schnell in die andere Richtung geht, wenn wir nicht am Limit spielen, und dass wir gegen jeden Gegner 90 Minuten konzentriert bleiben müssen", ergänzte Kimmich und appellierte an die Mitspieler:

" Wir müssen mental immer wach sein. Auch wenn wir 4:1 führen. "

Video - Flick über 4:3-Sieg: "War ein Weckruf für uns" 00:33

Reichen Kräfte und Konzentration im Kader?

Was gar nicht so einfach ist, wenn man auf die Verletzungsprobleme im Bayern-Kader blickt. Flicks bevorzugter Spielstil - hoch verteidigen, anlaufen, gegenpressen - bedingt schließlich maximale Laufbereitschaft und vor allem Achtsamkeit über die kompletten 90 Minuten. Das zehrt an Kräften und Konzentration.

Beim Gegenpressing kommt es schließlich auf die ersten Sekunden nach Balleroberung des Gegners an. Misslingt die sofortige Rückeroberung des Balles, muss sich das Kollektiv zurückziehen, Räume schnell eng machen. Sonst klaffen Löcher und der Gegner kann kontern.

Video - Duell der Top-Torjäger: Werner fordert Lewandowski heraus 01:07

Im Ballbesitz wiederum tun eigene Ballverluste in der eigenen Hälfte doppelt weh - so wie bei Philippe Coutinho vor Hoffenheims Führung im Pokalspiel.

Dass die Spieler das bei einer beruhigenden Führung im Pokal vor dem Bundesliga-Spitzenspiel mal für eine Halbzeit ein wenig außer Acht lassen, ist menschlich. Vor allem, wenn es wenig Pausen für die Spieler gibt.

Davies spielt jedes Spiel von Beginn an

Blickt man auf die Einsatzzeiten der Bayern-Profis in den 14 Pflichtspielen unter Flick, fällt deutlich auf, dass der Bayern-Trainer de facto nur auf zwölf Feldspieler im höheren Maße zurückgreifen konnte (oder wollte).

Youngster Alphonso Davies stand sogar in jedem Spiel unter Flick von Beginn an auf dem Platz, Benjamin Pavard, Robert Lewandowski, Joshua Kimmich, David Alaba und Thomas Müller kommen alle auf über 80 Prozent aller möglicher Einsatzminuten.

Geistige Erschöpfung und körperliche Ermüdung sind hier Stichworte, die Flick in den kommenden Wochen miteinberechnen muss. Und die Bayerns Tanz auf allen drei Hochzeiten zumindest als fragwürdig erscheinen lassen.

Bayern braucht mehr Alternativen zur Stammelf

Dass sich zuletzt Ivan Perisic zuletzt mit einer Fraktur des rechten Außenknöchels abmeldete, hilft da wenig.

Will Bayern seine hohen Ziele erreichen, müssen verletzungsanfällige Spieler wie Serge Gnabry, Leon Goretzka oder Lucas Hernández dauerhaft gesund bleiben, zudem Kingsley Coman und Javi Martínez nach ihren Verletzungen schnell in den Rhythmus finden und der unter Flick bisher wenig eingesetzte Corentin Tolisso wieder zur verlässlichen Alternative im Bayern-Mittelfeld werden.

Die Youngster hingegen - allen voran Neuzugang Álvaro Odriozola - müssen derweil weiter hart arbeiten, um die Leistungslücke zu den arrivierten Kräften zu schließen.

Müller appelliert

Damit der Unterschied nicht wieder so groß ist wie in der Schlussphase gegen Hoffenheim, als Bayern nach den Auswechslungen von Robert Lewandowski, Thomas Müller und Boateng für Joshua Zirkzee, Michael Cuisance und Odriozola zunehmend ins Schwimmen geriet.

In einem Champions-League-Heimspiel wäre ein 4:3 nach 4:1-Führung nämlich deutlich schmerzhafter als im DFB-Pokal.

Müller appellierte deshalb nach dem Hoffenheim-Spiel auch, "sich darauf zu besinnen, was einen eigentlich stark macht". Leipzig, wenngleich nicht in Top-Form, wird Bayern-Fehler vermutlich noch ein bisschen kaltschnäuziger auszunutzen können als die Kraichgauer.

Flick fordert 90 Minuten Konzentration

"Leipzig spielt ein gutes Pressing, hat sich aber auch im Spiel mit Ball enorm weiterentwickelt", hatte Kimmich bereits festgestellt: "Ich erwarte schon ein Spiel auf Augenhöhe."

Trainer Flick gab derweil als Ziel aus:

" Gegen Leipzig wollen wir das zeigen, was wir gegen Schalke (5:0, Anm. d. Red.) gezeigt haben: Dass die Mannschaft das Spiel 90 Minuten konzentriert zu Ende spielen kann. "

Dann dürfte auch wieder die ein oder andere "Gnackfotzn" fällig sein.