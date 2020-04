So sollen die 21 Profis in vier Vierer- und eine Fünfergruppe aufgeteilt werden. Die Kleingruppen werden nacheinander aus der Tiefgarage im Klubzentrum an der Säbener Straße abgeholt und haben individuelle Kabinen.

Dabei ist sowohl der Weg als auch der zeitliche Ablauf von der Abholung bis zum Betreten des Trainingsplatzes bis ins Detail geplant. So wollen die Verantwortlichen sicher gehen, dass sich die Kleingruppen nicht begegnen.

FC Bayern: Geduscht wird zuhause

Drei Trainingsplätze stehen den gesunden Profis zur Verfügung. Auf einem vierten halten die Rekonvaleszenten Robert Lewandowski (Bruch der Schienbeinkante), Niklas Süle (Kreuzbandriss) und Ivan Perisic (Knöchelbruch) Laufeinheiten ab.

Nach den Einheiten bekommen die Spieler Essen mit nach Hause, wo sie auch duschen werden. Zudem wird das Cybertraining in den kommenden Tagen noch zusätzlich, wenngleich deutlich abgeschwächt, durchgeführt.

