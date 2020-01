Jahrgang 2003. Und doch jagen ihn schon viele namhafte europäische Vereine. Jude Bellington überzeugt in dieser Saison in der Championship bei Birmingham City. In 22 Spielen schoss der Youngster drei Tore. Dabei stand er zu Saisonbeginn noch nicht mal im Kader, wurde erst am fünften Spieltag beim 0:3 in Swansea erstmals eingewechselt.

Jude Bellingham von Birmingham City steht in München und Dortmund auf dem ZettelImago

Seitdem kam der englische U17-Nationalspieler aber in jeder Partie zum Einsatz, ist aus dem Team nicht mehr wegzudenken. Bellingham lief dabei mal im zentralen Mittelfeld, auf den Flügeln, als auch im Angriff auf. Neben dem FC Bayern und dem BVB sind wohl vor allem Manchester United und der FC Arsenal am 16-Jährigen interessiert. Sein Vertrag in Birmingham läuft noch bis 2021.

